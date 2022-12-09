Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Esad barışacak mı? Eski Şam büyükelçisi merak edilen soruya noktayı koydu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Esad barışacak mı? Eski Şam büyükelçisi merak edilen soruya noktayı koydu

09.12.2022 17:29

ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Ford, iki ülke liderlerinin şimdilik tek bir şartta uzlaştığını belirterek bölgede olası bir barışın hala uzak olduğunu yazdı. Ford ayrıca Beşar Esad'ın Türkiye'deki 2023 seçimlerinin sonuçlarını beklediğini belirterek muhalefeti yakından takip ettiğini aktardı.

Türkiye bir yandan Suriye'nin kuzeyine kara harekatının sinyali verirken, bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz" sözlerini konuşuyor. Son olarak ABD'nin eski Şam büyükelçisi yayınladığı yazısında iki ülke arasındaki ilişki ve liderlerin olası görüşmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"BARIŞ HALA UZAK"

ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Londra merkezli Arap gazetesi Asharq Al-Awsat'ta yayınladığı yazısına "Türkiye-Suriye barışı hâlâ uzak" başlığını attı. Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad arasındaki ilişkiyi ele alan Ford, ikilinin sadece "Suriye'deki Kürt grupların özerkliğine itiraz" konusunda uzlaştığını aktardı.

ESAD SEÇİMLERİ BEKLİYOR

Öte yandan Ford, yaklaşan 2023 seçimlerini işaret ederek Beşar Esad'ın sonuçları beklediğini belirterek şu ifadelere yer verdi; "Esad, Güçlü Türk muhalefetinin Erdoğan'ın tüm Suriye politikasına saldırmasını izliyor. Muhalefet partileri Şam'la hızlı bir siyasi açılım çağrısı yapıyor.

"PUTİN'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ"

Esad muhtemelen Türkiye'de muhalefet haziran seçimlerini kazanırsa Türkiye'nin muhalif savaşçılara desteğini daha kolay yok etmeyi umuyor. Bu nedenle Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi için Putin'in yaptığı teklifi kibarca reddetti"

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Esad barışacak mı? Eski Şam büyükelçisi merak edilen soruya noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Esad barışacak mı? Eski Şam büyükelçisi merak edilen soruya noktayı koydu - Son Dakika
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