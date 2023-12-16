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ABD Savunma Bakanlığı, USS Gerald R. Ford ve USS Normandiya'nın görev süresini uzattı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı, USS Gerald R. Ford ve USS Normandiya'nın görev süresini uzattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail yakınlarındaki Akdeniz sularında bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün bölgede birkaç hafta daha kalması talimatı verdi. ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırma kararı, İran'ın çatışmayı bölgesel bir savaşa çevirmesini engellemek amacıyla alındı.

ABD Savunma Bakanlığı, USS Gerald R. Ford ve USS Normandiya\'nın görev süresini uzattı
16.12.2023 - 15:03,
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail yakınlarındaki Akdeniz sularında bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün bölgede birkaç hafta daha kalması talimatı verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni saldırıları devam ederken, ABD'den dikkat çeken bir adım geldi. Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail yakınlarında bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisine ve USS Normandiya savaş gemisinin görev süresini uzattığını ifade etti. ABD'li yetkililer, Austin'in uçak ve savaş gemisine birkaç hafta daha Akdeniz'de kalması yönünde talimat verdiğini aktardı.

Söz konusu kararla birlikte uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Akdeniz'deki görev süresi üçüncü kez uzatılmış olacak.

7 Ekim'den sonra ABD'nin bölgedeki varlığı artmıştı

ABD, saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra "İran'ın çatışmayı bölgesel bir savaşa çevirmesini engellemek" için bölgedeki askeri varlığını artırmıştı. ABD Savunma Bakanı Austin, 8 Ekim'de USS Gerald R. Ford ve beraberindeki saldırı grubuna Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkma emri vermişti.

Kızıldeniz'deki ABD savaş gemileri ise Yemen'in İran destekli Husiler'in İsrail'e ateşlediği füzeleri düşürmüş, ayrıca ticari gemilere yönelik dron saldırılarını da engellemeye çalışmıştı.

ABD'nin 19 savaş gemisi bölgede

Cuma günü itibarıyla 7'si Doğu Akdeniz, 12'si Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi'ne kadar uzanan alanda olmak üzere toplam 19 ABD savaş gemisi bölgede bulunuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Normandiya, Akdeniz, Ford, Son Dakika

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