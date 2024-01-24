ABD, Türkiye\'nin F-16 Savaş Uçağı Filosunun Modernizasyonunu Destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirten Patel, ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti. - WASHINGTON