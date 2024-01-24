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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 Satışı İçin Kongre'ye Mektup Gönderdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 Satışı İçin Kongre'ye Mektup Gönderdi

Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitlerinin satışının onaylanması için Kongre'ye mektup gönderdiğini iddia etti. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye\'ye F-16 Satışı İçin Kongre\'ye Mektup Gönderdi
24.01.2024 - 23:49,
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İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitlerinin satışının onaylanması için Kongre'ye mektup gönderdiğini iddia etti.

TBMM'nin dün İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından ABD, Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışı için harekete geçti. İngiliz haber ajansı Reuters, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitlerini içeren 20 milyar dolarlık satışın onaylanması için Kongre'ye mektup gönderdiğini iddia etti. Biden yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel daha önce yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirtmiş, ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını aktarmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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