ABD, Ukrayna için yeni bir silah ve teçhizat paketi açıkladı - Son Dakika
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Politika

ABD, Ukrayna için yeni bir silah ve teçhizat paketi açıkladı

Rusya'nın devam eden saldırılarına karşı Ukrayna için 'acilen ihtiyaç duyulan silah ve teçhizatı içeren' yeni bir paket daha açıklandı. Paketin içeriğinde insansız hava sistemlerine karşı ekipman ve mühimmat, topçu mermileri, zırh karşıtı füzeler, ambulanslar ve tıbbi ekipmanlar gibi çeşitli malzemeler bulunuyor.

24.08.2024 00:05
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ABD, Rusya'nın devam eden saldırılarına karşı Ukrayna için "acilen ihtiyaç duyulan silah ve teçhizatı içeren" yeni bir paket daha açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, ABD Ukrayna'nın bağımsızlığının 33. yılında "acilen ihtiyaç duyulan silah ve teçhizatı içeren önemli bir paket" daha açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paketin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, "Ek yardım, İnsansız hava sistemlerine karşı ekipman ve mühimmat, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ilave mühimmat, 155mm ve 105mm topçu mermileri, Javelin ve AT-4 zırh karşıtı füzeler, Tüpten Fırlatılan, Optik Takipli, Tel Güdümlü (TOW) füzeler, hafif silah mühimmatı, ambulanslar, yıkım ekipmanları ve mühimmatları ile yedek parçalar, tıbbi ekipman, yardımcı ekipman, eğitim ve nakliyeyi içermektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu duyuru, ABD'nin Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı Ukrayna'nın kendini savunmasına olan bağlılığını göstermektedir. Ukrayna'nın kendi topraklarını ve halkını savunmasını desteklemek üzere bu yeni yardımı mümkün olan en kısa sürede konuşlandıracağız. Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği üzere, ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon Ukrayna'nın yanında durmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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