ABD-Ukrayna Mineraller Anlaşması Bekleniyor - Son Dakika
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Politika

ABD-Ukrayna Mineraller Anlaşması Bekleniyor

ABD ve Ukrayna stratejik mineraller için kritik bir anlaşma imzalayabilir, gerginlik yaşandı.

05.03.2025 01:02
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ABD ve Ukrayna'nın, stratejik mineraller konusunda iş birliğini öngören kritik bir anlaşmayı önümüzdeki saatlerde imzalayabileceği öne sürüldü.

Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkiliye göre, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı 4 Mart akşamı Kongre'de yapacağı konuşmada duyurmak istediğini danışmanlarına iletti. Ancak yetkili, Ukrayna ile ABD arasında anlaşmanın henüz imzalanmadığını ve süreçte değişiklik olabileceğini vurguladı. Tarafların üzerinde uzlaşmaya vardığı belirtilen anlaşmanın imzalanması halinde, iki ülke arasında büyük çaplı bir ekonomik ortaklık başlamış olacak.

Trump-Zelenskiy görüşmesinde gerginlik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat'ta ABD'yi ziyaret ederek Beyaz Saray'da Başkan Trump ile bir araya geldi. Görüşme kapsamında, ABD-Ukrayna mineraller anlaşmasının imzalanması bekleniyordu. Ancak Oval Ofis'te basına açık olarak gerçekleşen görüşme sırasında iki lider arasında sert bir tartışma yaşandı.

Başkan Trump, Zelenskiy'i "Üçüncü Dünya Savaşı ile oyun oynamakla" suçlayarak Ukrayna'nın ABD'nin desteğine karşılık daha fazla çaba göstermesi gerektiğini savundu. Bu beklenmedik gerginlik üzerine görüşme planlanandan erken sona erdi ve Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Sonuç olarak, beklenen anlaşma imzalanmadı.

ABD-Ukrayna mineraller anlaşmasının içeriği

ABD ve Ukrayna arasındaki çerçeve anlaşması, iki ülkenin ortak yönetiminde bir yatırım fonu kurulmasını öngörüyor. Bu fon aracılığıyla, Ukrayna'nın nadir minerallerinin ticareti ve ihracatı düzenlenecek.

Belgeye göre, Ukrayna, mineral satışlarından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini bu yatırım fonuna aktarmak zorunda kalacak. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ABD'nin anlaşmadan yaklaşık 20 milyar dolar gelir elde etmeyi planladığını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Enerji, Son Dakika

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