ABD, Ukrayna\'ya 300 Milyon Dolarlık Yeni Askeri Yardım Açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya yeni askeri yardım açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı açıklamada, 300 milyon dolarlık yeni askeri yardımın ABD Savunma Bakanlığının sözleşmelerinden elde edilen beklenmedik maliyet tasarruflarından sağlanacağını belirterek, askeri yardımın Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mermileri ve mühimmat için kullanılacağını aktardı. Sullivan, "Bu mühimmatlar Ukrayna'nın silahlarının bir süre daha ateşlenmesini sağlayacak, ancak sadece kısa bir süre için" ifadelerini kullanarak, bu yardımın Ukrayna'ya sadece birkaç hafta yardımcı olacağını belirtti.
Sullivan, "Bu paket Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değil ve Ukrayna'nın mühimmatının tükenmesini engellemeyecek" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise yaptığı açıklamada, maliyet tasarrufları yoluyla Ukrayna'ya silah sağlamasının muhtemelen tek seferlik bir durum olduğunu ve bunun silah yardımları finanse etmek için sürdürülebilir bir yol olmadığını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna'ya yönelik yardım bütçesi geçtiğimiz sene aralık ayında bitmiş ve Biden yönetiminin Ukrayna'ya destek için istediği 60 milyar dolarlık ek yardım bütçesi henüz Kongre'den geçmedi. - WASHINGTON
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