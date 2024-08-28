ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin seyahati çerçevesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

28.08.2024 19:45
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin seyahati çerçevesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in başkenti Pekin yakınlarında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin ABD ile Çin arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak ve ikili ilişkileri sorumlu bir şekilde yönetmek amacıyla devam eden çabalar çerçevesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Söz konusu seyahatin Sullivan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Çin'e gerçekleştirdiği ilk seyahat olduğu belirtilen açıklamada, "Taraflar, ikili, bölgesel ve küresel meselelerin geniş yelpazesinde samimi, özlü ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, askeri iletişim ve yapay zekaya ilişkin güvenlik ve risk konuları dahil olmak üzere Woodside Zirvesi'nde verilen taahhütlerin uygulanmasında kaydedilen ilerleme ve ileride atılacak adımlar ele alındı. Her iki taraf da iletişim kanallarını açık tutma çabalarını memnuniyetle karşıladı ve önümüzdeki haftalarda liderler düzeyinde bir telefon görüşmesi planlamayı kabul etti" denildi.

Açıklamada, Sullivan ve Wang'ın, düzenli ve sürekli askeri iletişimin önemine vurgu yaptıkları, yasadışı sentetik uyuşturucu akışını azaltmak, düzensiz göçmenlerin iadesine devam etmek ve güvenlik güçlerinin işbirliğini güçlendirmek için atılacak adımları görüştüğü belirtildi.

Sullivan'ın görüşmede, ABD'ye ait teknolojinin ABD ulusal güvenliğini zayıflatmak amacıyla kullanılmasını önlemek için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini ancak bu süreçte ticaret ve yatırımı gereksiz yere sınırlandırmaktan kaçınacağını vurguladığı aktarılan açıklamada, Sullivan'ın " Çin Halk Cumhuriyeti'nin haksız ticaret politikaları ve piyasaya aykırı ekonomik uygulamaları konusundaki devam eden endişelerini dile getirdiği" ifade edildi.

Görüşmede, Sullivan'ın Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguladığı aktarılan açıklamada, Sullivan'ın Çin'in Rusya'nın savunma endüstrisine olan desteği ve bu desteğin Avrupa ve transatlantik güvenlik açısından oluşturduğu tehdide ilişkin endişeleri dile getirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Sullivan, ABD'nin Hint-Pasifik müttefiklerini savuma konusundaki taahhüdünü yeniden teyit etti ve Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in yasal deniz operasyonlarına karşı Çin tarafından gerçekleştirilen istikrarsızlaştırıcı eylemler konusundaki endişelerini dile getirdi" denildi.

Görüşmede, tarafların Kuzey Kore, Myanmar, ve Orta Doğu ile ilgili ortak endişelerin de ele aldıkları ve üst düzey diplomatik istişareleri sürdürme taahhüdünde bulundukları bildirildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Görüştü - Son Dakika
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