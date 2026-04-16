Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İran Görüşmeleri İçin Tarih Belirsiz

16.04.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran'ın görüşme niyetinde olduğunu ancak tarihini açıklamadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin kısa süre içinde görüşme niyetinde olduğunu ancak ikinci tur görüşmelerin yeri veya tarihi konusunda henüz bir bilgi olmadığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıda varılan ateşkes kapsamında İslamabad'da ilk turu yapılan müzakerelerin ikinci turunun ne zaman yapılacağı bilinmezliğini koruyor. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin bu hafta yapılması beklenirken, Pakistan'dan görüşmelere ilişkin açıklama geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İran tarafının kısa süre içinde görüşme niyetinde olduğu ifade edilerek, "İkinci tur görüşmelerin yeri veya tarihi konusunda henüz bir bilgi yok" denildi.

Açıklamada, Lübnan'ın iki haftalık ateşkesin bir parçası olmaya devam ettiği belirtilerek, "Lübnan'daki barış, barış görüşmeleri için şart" denildi. Açıklamada ayrıca ülkeler arasında görüşülen konular arasında nükleer meselelerin de bulunduğu kaydedildi.

Trump: "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 8 Nisan'da 2 haftalık ateşkes anlaşmasına varılmış, ABD- İran arasındaki müzakerelerin ilk turu ise 11 Nisan'da İslamabad'da yapılmıştı. Sonuç alınamayan ilk turun ardından gözler bir kez daha taraflara çevrilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanmış, ikinci turun da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini aktarmıştı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise, İran ve ABD arasında cumartesi günü yapılan görüşmelerin yeni turunun yakında başlamasının beklendiğini söylemişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Pakistan, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:22:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.