ABD ve İran Görüşmeleri İçin Tarih Belirsiz

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıda varılan ateşkes kapsamında İslamabad'da ilk turu yapılan müzakerelerin ikinci turunun ne zaman yapılacağı bilinmezliğini koruyor. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin bu hafta yapılması beklenirken, Pakistan'dan görüşmelere ilişkin açıklama geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İran tarafının kısa süre içinde görüşme niyetinde olduğu ifade edilerek, "İkinci tur görüşmelerin yeri veya tarihi konusunda henüz bir bilgi yok" denildi.

Açıklamada, Lübnan'ın iki haftalık ateşkesin bir parçası olmaya devam ettiği belirtilerek, "Lübnan'daki barış, barış görüşmeleri için şart" denildi. Açıklamada ayrıca ülkeler arasında görüşülen konular arasında nükleer meselelerin de bulunduğu kaydedildi.

Trump: "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 8 Nisan'da 2 haftalık ateşkes anlaşmasına varılmış, ABD- İran arasındaki müzakerelerin ilk turu ise 11 Nisan'da İslamabad'da yapılmıştı. Sonuç alınamayan ilk turun ardından gözler bir kez daha taraflara çevrilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanmış, ikinci turun da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini aktarmıştı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise, İran ve ABD arasında cumartesi günü yapılan görüşmelerin yeni turunun yakında başlamasının beklendiğini söylemişti. - İSLAMABAD