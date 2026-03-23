ABD ve İran İslamabad'da Toplantı Yapabilir - Son Dakika
ABD ve İran İslamabad'da Toplantı Yapabilir

23.03.2026 20:45
İsrailli yetkili, ABD ve İran arasındaki toplantının Pakistan'da gerçekleşebileceğini iddia etti.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, arabulucu ülkelerin ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir toplantı ayarlamaya çalıştığını iddia etti.

ABD ve İran tarafından iki ülke arasında yapıldığı açıklanan görüşmeler hakkında çelişkili açıklamalar devam ederken, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, arabulucu ülkelerin ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir toplantı ayarlamaya çalıştığını iddia etti. İsrailli yetkili, söz konusu toplantının muhtemelen bu hafta içinde yapılacağını öne sürerek, ABD heyetinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın, İran heyetinde ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın yer alacağını ifade etti.

"ABD ile müzakere yapılmadı"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerde bulunduklarına dair açıklamalarını yalanlayarak, "İran halkı, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Bu hedef gerçekleştirilene kadar tüm İranlı yetkililer, yüce liderlerinin ve halkının arkasında kararlılıkla duruyor. ABD ile müzakere yapılmadı. Sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'i saplandığı çıkmazdan kurtulmak için kullanılmakta" demişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD ve İran İslamabad'da Toplantı Yapabilir - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD ve İran İslamabad'da Toplantı Yapabilir - Son Dakika
Advertisement
