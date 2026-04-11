ABD ve İran Müzakereleri İslamabad'da Başladı - Son Dakika
ABD ve İran Müzakereleri İslamabad'da Başladı

ABD ve İran Müzakereleri İslamabad'da Başladı
11.04.2026 10:22
ABD heyeti, İran ile müzakerelere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı. Görüşmelerin ana konuları arasında Hürmüz Boğazı ve Lübnan yer alıyor.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in liderliğindeki ABD heyeti, İran ile müzakereler gerçekleştirmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

İran ile ABD arasındaki müzakereler Pakistan'ın ev sahipliğinde bugün başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in liderliğindeki ABD heyeti, müzakerelere katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. Heyette Vance'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer aldı. Vance, Nur Khan Hava Üssü'ne indikten sonra Pakistan Başbakan Yardımcısı Ishaq Dar, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ve Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi tarafından karşılandı.

Masada neler var?

Görüşmelerde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklanan Washington'ın 15 maddelik teklifinin yanı sıra İran'ın boğazın kontrolünü, boğazdan geçen gemiler için geçiş ücreti, tüm bölgesel askeri operasyonların sona erdirilmesi ve tüm yaptırımların kaldırılmasını talep eden 10 maddelik planın ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerin önemli konularından biri de Lübnan. İsrail, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Hizbullah'ı hedef alan saldırılarına devam etmesi müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı yönünde soru işaretlerine yol açmıştı. İran'ın ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasına yönelik ısrarı, masaya yatırılacak önemli noktalardan biri olacak. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD ve İran Müzakereleri İslamabad'da Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD ve İran Müzakereleri İslamabad'da Başladı - Son Dakika
