ABD ve Rusya'dan BM'ye Suriye Çağrısı

ABD ve Rusya, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

ABD ve Rusya, Suriye'de artan şiddet olayları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Diplomatik kaynaklar, toplantının yarın basına kapalı şekilde gerçekleştirilmesinin beklendiğini ifade etti. Toplantıda, çatışmaların durdurulması için çözüm yollarının ele alınması bekleniyor.

Suriye'de güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esad'a bağlı unsurlar arasında 6 Mart'tan bu yana devam eden çatışmalarda, 745 sivil ile 125 güvenlik gücü hayatını kaybetti, 148 Esad unsuru da etkisiz hale getirildi. - NEW YORK