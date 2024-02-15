ABD, Yemen\'deki Husilere İran yapımı silahlar ele geçirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 28 Ocak'ta Umman Denizi'nde Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere giden bir gemide İran yapımı gelişmiş konvansiyonel silahlar ve mühimmatlar ele geçirildiğini açıkladı.
ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları devam ediyor. Husiler İsrail bağlantılı gemilere saldırırken, ABD ve İngiltere de Husilerle bağlantılı gemileri hedef alıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, sorumluluk sahasında ileri görevde bulunan bir ABD sahil güvenlik gemisi tarafından 28 Ocak'ta Umman Denizi'ndeki bir gemide İran yapımı gelişmiş konvansiyonel silah ve mühimmatların ele geçirildiği belirtildi. Geminin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere doğru gittiği aktarılan açıklamada, "Sahil güvenlik gemisi, Umman Denizi'nde yerini tespit ettiği mühimmat taşıyan gemiye çıktı. Ekip orta menzilli balistik füze bileşenleri, patlayıcılar, insansız sualtı/yüzey aracı bileşenleri, askeri sınıf iletişim ve ağ ekipmanları, tanksavar güdümlü füze fırlatıcı tertibatları ve diğer askeri bileşenleri içeren 200'den fazla paket buldu" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu tür yardımların doğrudan ya da dolaylı olarak tedarik edilmesinin, satılmasının veya transfer edilmesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararını ihlal ettiği bildirildi.
"Bu, İran'ın bölgedeki kötü niyetli faaliyetlerinin bir başka örneğidir"
CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla ise, "Bu, İran'ın bölgedeki kötü niyetli faaliyetlerinin bir başka örneğidir. Husilere gelişmiş konvansiyonel silahlar sağlamaya devam etmeleri uluslararası hukuku doğrudan ihlal etmekte ve uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini ve ticaretin serbest akışını baltalamaya devam etmektedir" dedi.
Kurilla, "CENTCOM, ABD ve BM yaptırımları ve engellemeleri de dahil olmak üzere tüm yasal yollarla İran'ın bölgedeki ölümcül yardım akışına karşı koymak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. - SANA
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