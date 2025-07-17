Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama - Son Dakika
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Politika

Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama

Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları\'na ağır suçlama
17.07.2025 14:00  Güncelleme: 13:57
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Terörsüz Türkiye süreci Meclis komisyonu aşamasına geçerken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın süreci sabote etmeye çalıştığını iddia etti. Selvi, Hatimoğulları'nın sürece karşı olanların eline malzeme verdiğini belirtti. İddiaya yanıt veren DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Biz bu sürecin "destekçisi" değiliz, öznelerinden biriyiz!" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, yürütülmekte olan "Terörsüz Türkiye" sürecini sabote etmeye çalıştığını öne sürdü. Bu iddia, geniş yankı uyandırırken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Selvi'ye yanıt verdi.

"TÜLAY HATİMOĞULLARI SÜRECE KARŞI OLANLARA MALZEME VERİYOR"

Hatimoğulları'nın yaptığı açıklamalarla süreci gerdiğini söyleyen Selvi, "Tülay Hatimoğulları ne zaman bir açıklama yapsa; PKK'nın silah bırakma süreciyle yumuşayan iklim değişiyor. Ortam geriliyor. 'Yoksa bu süreç de başarılı olamayacak mı? PKK silah bırakmayacak mı? Bu süreç sabote edilecek mi?' gibi kaygı ön plana çıkıyor. Terörsüz Türkiye sürecine karşı olanlar ise Tülay Hatimoğulları'nın bir sözünü alıp sürecin aleyhinde kullanmaya çalışıyorlar. Tülay Hatimoğulları açıklamalarıyla sürece karşı olanların eline malzeme veriyor. O zaman acaba Tülay Hatimoğulları da bu sürece karşı mı sorusu akla geliyor. Tülay Hatimoğulları'nın süreçten rahatsız olduğu kulislere yayılıyor. Öcalan'ın iradesine karşı olduğu konuşuluyor" dedi.

"SÜRECE KARŞI MI?"

Selvi yazısının devamında, "Öcalan'ın bile "Kendi özgürlüğümü bireysel bir mesele olarak görmüyorum" dediği bir dönemde Tülay Hatimoğulları, "Örgüt Öcalan'ın özgür olmasını istiyor" diyor. PKK'nın silah bırakmasını istemeyenler iktidarı neyle suçluyor? 'Bunlar PKK'ya taviz veriyor. Bunlar Öcalan'ı serbest bırakacak, Öcalan İmralı'dan çıkacak' diye propaganda yapıyorlar. Ünlü MİT'çi Mahir Kaynak'ın bir ölçüsü vardı? Kime yarıyor diye sorardı. Bu durumda Tülay Hatimoğulları'nın bu açıklaması kime yarıyor? Tülay Hatimoğulları daha yayındayken bu sözünü cımbızla çekip kullanmaya başladılar. 'Bakın bunların asıl niyeti Öcalan'ı özgürleştirmek' diye kampanya düzenlediler. Peki Tülay Hatimoğulları bu sürece fayda mı sağladı, zarar mı verdi? Şimdi bu dil bu sürece yarar sağlar mı? Bu üslup Öcalan'ın iradesine uygun bir üslup mu? PKK bile silah bırakma kararı almışken Tülay Hatimoğulları bu sürece karşı mı? Süreci sabote etmeye çalışıyor mu?" sorularını sordu.

"DEM PARTİ İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR BOŞA KÜREK ÇEKİYOR"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdulkadir Selvi'nin Selvi'nin Tülay Hatimoğulları'nı hedef alan yazısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları'nın hedef gösterilmesinin tesadüf olmadığının farkındayız. Nedenlerini de gayet iyi biliyoruz! DEM Parti'nin içinde karşıtlıklar yaratarak sonuç almaya çalışanlar boşa kürek çekeceklerine, dönüp tarihimize, temsil ettiğimiz siyasal geleneğe baksınlar! Biz bu sürecin "destekçisi" değiliz, genel merkezinden ilçe örgütüne kadar esas öznelerinden biriyiz! Kategorize etmek isteyenler bilmeliler ki, partimiz bir bütün olarak barış, müzakere ve mücadele partisidir. Bu gerçeğe göz yumanlar, süreci bulandırmaya dönük söylem ve tutumdan vazgeçmeli! şeklinde paylaşım yaptı.

Hürriyet Gazetesi, Ayşegül Doğan, DEM Parti, Hürriyet, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama - Son Dakika
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