Abdullah Gül: Dünya Tehlikeli Bir Dönemden Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Abdullah Gül: Dünya Tehlikeli Bir Dönemden Geçiyor

Abdullah Gül: Dünya Tehlikeli Bir Dönemden Geçiyor
25.07.2025 23:48  Güncelleme: 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de katıldığı mezuniyet töreninde uluslararası sistemlerin çöküşüne ve insanlık tarihindeki soykırımlara dikkat çekti. Gül, Filistin'deki durumu ve sivil toplumun tepkilerini vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Dünya hiç görülmediği kadar kural tanımaz, görülmediği kadar uluslararası kuruluşların ve sistemin çöktüğü çok tehlikeli bir dönemden geçiyor" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de bir üniversitesinin mezuniyet törenine katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gül, "Dünya 2000 yılından sonra 10 senelik istikrarlı bir dönemde yaşadı ama son yıllarda hiç görülmediği kadar kırılgan, hiç görülmediği kadar kural tanımaz, görülmediği kadar uluslararası kuruluşların ve sistemin çöktüğü çok tehlikeli bir dönemden geçiyor. Bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı devam edip şehirler bombalanırken, diğer tarafta inanılmaz şekilde insanlığın ileride utanacağı büyük bir soykırım Filistin'de yapılıyor. Filistin'de artık bombalar ile insan öldürülmüyor. Bu devam ediyor ama buna ilave kadınlar, çocuklar, yaşlı insanlar bir parça ekmek ve bir yudum su için ölüyorlar. Üzülerek ifade edeyim ki, Türk basının da bu yeteri kadar yer almıyor. Amerika'daki ve İngiltere'deki gazetelerin her gün manşetinde o çocukların nasıl bir deri ve kemik kaldıkları, oralarda İsrail'in nasıl bir soykırım işlediği yer alıyor. Devletleri yönetenleri ayrı tutuyorum ama toplumların vicdanı ayağa kalkıyor. Sivil toplum kuruluşları ayağa kalkıyor. Düşünürler, gazeteciler ayağa kalkıyor. Vicdanlı politikacılar ayağa kalkıyor ve bu vahşetin durdurulmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Gül, "Geçen hafta bundan 30 sene önce Srebrenitsa'da 10 bine yakın insanın dünyanın gözü önünde aç bırakılıp nasıl bir deri kemik kalıp öldüğünün yıldönümü yapıldı. Vaktiyle bende o toplantılara gidip o acıları yaşadım. Dünyanın çok önemli insanları açıklama yaptılar ve "bu bir daha yaşanmamalı, bir daha tekrarlanmamalı ve tekrar yaşanmamalı. Bunu yapanlar ceza aldılar ama bu yetmez, dediler. Bir taraftan bunu söyleyen insanlar ve bir taraftan bu katliamların canlı naklini ne yazık ki sessizlikle, hamasetle geçiştirmeye başladılar. Bu üzüntü vermekte ve dünya için büyük bir utanç" dedi.

Törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdullah Gül: Dünya Tehlikeli Bir Dönemden Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik 11 asker esir alındı Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya’da aşka geldi Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya'da aşka geldi
İstanbul’u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99’a ulaştı İstanbul'u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99'a ulaştı
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi İş yerine not asıp tatile çıktı Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi! İş yerine not asıp tatile çıktı
Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı

22:52
Bakan Fidan terör örgütü YPG’ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil
Bakan Fidan terör örgütü YPG'ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil
21:54
Tayland ve Kamboçya, Malezya’nın önerdiği ateşkesi kabul etti
Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti
19:41
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
19:28
Antalya kabusu yaşıyor Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
18:33
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
10:09
65 yıl sonra Türkiye’ye iade edildi Kentte büyük heyecan
65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi! Kentte büyük heyecan
10:09
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
09:57
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
09:56
Altın alacaklar dikkat Gram altında düşüş sürüyor
Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor
09:46
10 orman kahramanı burada şehit oldu İşte iş makinesinin son hali
10 orman kahramanı burada şehit oldu! İşte iş makinesinin son hali
09:35
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 23:53:27. #7.12#
SON DAKİKA: Abdullah Gül: Dünya Tehlikeli Bir Dönemden Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.