Abdullah Hamdok'tan göreve dönme sinyali - Son Dakika

Sudan'da gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Başbakan Abdullah Hamdok, askeri darbe girişiminin ardından pasife edilen görevine siyasi tutukluların serbest bırakılması durumunda görevine geri döneceğini söyledi.

Sudan'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın evinde alıkonan Başbakan Hamdok ve eşinin daha sonra başkent Hartum'daki evlerine dönmesine izin verilmiş ve ardından görevi pasife edilmişti. Yaptığı açıklamalarla ordu tarafından alınan hiçbir kararın arkasında olmadığını belirten Başbakan Abdullah Hamdok, bu girişimi desteklemediğini de belirtmişti. Hamdok, bugün yaptığı açıklamayla görevine dönebileceği sinyallerini verdi. Bugün siyasi tutukluların serbest bırakılması şartıyla Sudan hükümetindeki görevine geri döneceğini bildiren Başbakan Abdullah Hamdok, askeri hükümetle henüz bir anlaşmaya varamadıklarının ve müzakerelerinin devam ettiğini vurguladı.

Sudan'da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 10 Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerindeki ise darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Askeri darbe girişiminde gözaltına alınmasından bu yana haber alınamayan Başbakan Hamdok'un El Burhan'ın evinde olduğu ortaya çıkmıştı. Arıca geçtiğimiz pazartesi günü El Burhan, hükümeti feshetmiş ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı. - HARTUM