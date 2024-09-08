Tebbun, Cezayir'de Yeniden Cumhurbaşkanı

Politika

Cezayir'de dün gerçekleşen seçimin ilk resmi sonuçlarına göre, oyların yüzde 95'ini alan Abdülmecid Tebbun yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Cezayir'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk resmi sonuçları açıklandı. Seçim Komisyonu Başkanı Mohammed Charfi yaptığı açıklamada, oyların yüzde 95'ini alan Abdülmecid Tebbun'un yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi. Katılım oranının yüzde 42 olduğu seçimlerde Tebbun'un rakibi olan Abdelaali Hassani Cherif yüzde 3 oy alırken, Youcef Aouchiche ise yüzde 2 oyda kaldı.

"Sandık görevlileri sonuçlarla oynadı" iddiası

Cherif'in kampanya sözcüsü Ahmed Sadok, "Bu bir saçmalık" ifadelerini kullanarak, sandık görevlilerinin seçim sonuçlarıyla oynadığını ve kendi sayımlarına göre adaylarının açıklanandan çok daha fazla oy kazandığını iddia etti. Seçim Komisyonu Başkanı Charfi ise iddialara "kurumun sonuçları açıklarken tüm adaylar arasında şeffaflık ve adil rekabet sağlamak için çalıştığını" söyleyerek karşı çıktı. - CEZAYİR