Abeille Marengo Girit'e hareket etti, 27 Ekim'de Kandiye'ye varması bekleniyor

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında kurulması planlanan deniz altı elektrik bağlantısı projesi Great Sea Interconnector (GSI) kapsamında araştırmaların yeniden başlatılması için hazırlıklar sürüyor. Fransız bayraklı Abeille Marengo araştırma gemisinin İtalya'nın Napoli Limanı'ndan ayrılarak Girit'e hareket ettiği, 27 Ekim'de Kandiye Limanı'na ulaşmasının beklendiği bildirildi. Deniz araştırmalarının başlayabilmesi için kasım ayının başında yeni bir NAVTEX yayımlanması öngörülüyor.

Rum basınında çıkan haberlere göre Girit ile Güney Kıbrıs arasında planlanan elektrik bağlantısına yönelik deniz tabanı araştırmalarının yeniden başlatılması için çalışmalar yürütülüyor. Projenin yüklenicisi Fransız Nexans şirketinin, Abeille Marengo gemisiyle Girit ile Kıbrıs arasında oşinografik ve batimetrik araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla izin başvurusunda bulunduğu belirtildi. 23 Ekim'de Napoli Limanı'ndan ayrılan geminin 27 Ekim Salı günü Girit'in Kandiye Limanı'na ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Geminin limana ulaşmasının ardından gerekli hazırlıkları tamamlayacağı ve araştırmalara başlayabilmek için NAVTEX yayımlanmasını bekleyeceği ifade edildi.

Yeni NAVTEX Kasım ayında bekleniyor

Yunan devlet televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre Girit ile Kıbrıs arasındaki deniz tabanı araştırmalarına ilişkin NAVTEX'in Kasım ayının ilk günlerinde yayımlanması bekleniyor. Araştırmaların başlamasına ilişkin kesin tarih henüz açıklanmazken, yeni NAVTEX'in yayımlanması ve gerekli hazırlıkların tamamlanması bekleniyor.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin itirazları

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin hak ve yetkilerini ilgilendiren araştırma faaliyetleri konusunda daha önce itirazlarda bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Girit ile Kıbrıs arasındaki deniz tabanı araştırmalarına önceden yazılı bildirimde bulunulması şartıyla itiraz edilmeyeceğini ifade etmişti.

Bölgede ikinci araştırma gemisi

Öte yandan; KOBI RUEGG adlı araştırma gemisinin de 23 Ekim'de Girit'ten ayrıldığı bildirildi. Geminin, Suudi Arabistan ile Yunanistan arasında planlanan ayrı bir telekomünikasyon kablosu projesi kapsamında deniz araştırmaları gerçekleştireceği belirtildi. Yunanistan'ın söz konusu çalışmalar için 23-30 Ekim tarihlerini kapsayan NAVTEX yayımladığı kaydedildi.