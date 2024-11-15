Abhazya'da Protesto: Güvenlik Güçleri Gazla Müdahale

Politika

Abhazya'da Rusya ile yapılan yatırım anlaşmasını engellemek isteyen muhaliflerin Sohum'daki parlamento binasına girmeye çalışması sonucu güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da Rusya ile 30 Ekim'de imzalanan yatırım anlaşmasına tepkiler sürüyor. Muhalefet önderliğindeki çok sayıda protestocu, anlaşmanın milletvekillerinin onayına sunulacağı Abhazya parlamentosu önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin önlemlerine rağmen parlamentoya girmek isteyen protestocular, demir korkulukları yıkmaya çalıştı. Bir sürücü ise kamyonla korkuluklara çarptı. Protestocuları dağıtmak isteyen güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Parlamento önünde tansiyonun yükselmesi üzerine yatırım anlaşmasının oylanacağı oturum ertelendi. Kararın protestoculara duyurulmasıyla parlamento önündeki kalabalık dağılmaya başladı. Ancak muhalifler anlaşma geri çekilinceye kadar protestoları sürdüreceklerini duyurdu.

Tepki çeken anlaşma

Anlaşma Rus şirketlerin Abhazya'da "çok işlevli kompleksler" inşa etmesini öngörüyor. Muhalifler ise Rus şirketlerin bölge dışından işçi getirme hakkına sahip olmasıyla yerel iş gücünün dışarıda bırakıldığını belirtirken, ayrıca anlaşmaya birlikte Rusların Abhazya'da mülk edinmesinin önünün açıldığını, bunun da yerel kontrolü zayıflatacağını savunuyor.

Bölgedeki durum

Abhazya, 1995 yılında Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, 2008 yılında Rusya tarafından tanınmıştı. Türkiye dahil çoğu ülke ise Abhazya'yı hala Gürcistan toprağı olarak tanıyor. Ancak Abhazya ekonomisi neredeyse tamamen Rusya'ya bağımlı. Kamu yöneticilerinin maaşları ve bölge sakinlerine yapılan sosyal ödemeler Moskova tarafından ödeniyor. - SOHUM