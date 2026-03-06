Acar'dan A Haber'e Hedef Gösterme Tepkisi - Son Dakika
Acar'dan A Haber'e Hedef Gösterme Tepkisi

06.03.2026 18:51
Faruk Acar, A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınayarak basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Basın mensuplarımızın sırf Türk oldukları için ayrımcılığa maruz kalması, İsrail'in sergilediği vahşet karşısında Türkiye'nin tavizsiz duruşuna duyduğu tahammülsüzlüğün ilanıdır." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, hakikati karartmak için bu kez de A Haber ekibini hedef aldı. Bölgedeki gelişmeleri takip eden Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt kardeşlerimin hukuksuzca alıkonulması açık bir yıldırma operasyonudur. Basın mensuplarımızın sırf Türk oldukları için ayrımcılığa maruz kalması, İsrail'in sergilediği vahşet karşısında Türkiye'nin tavizsiz duruşuna duyduğu tahammülsüzlüğün ilanıdır. Başta Türk basını olmak üzere ilkeli medya, gerçeği dünyaya duyurmaya devam edecek, keyfi gözaltılar basın özgürlüğünü engelleyemeyecek. ?Her türlü baskıya rağmen doğrunun sesi olan gazetecilerimize teşekkür ediyor, Emine Kavasoğlu, Niyazi Kurt ve A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

