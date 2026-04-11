Acar\'dan sert yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soykırımcı bir seri katilin, ömrünü mazlumların hukukuna ve dünya barışına adamış Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçluluk psikolojisinin getirdiği kirli bir hezeyandan ibarettir. Şunu o kirli zihniyetinize iyice kazıyın: Kapalı kapılar ardında, karanlık mahfillerde kurduğunuz o kurt sofralarını, o sinsi planlarınızı ve Türkiye'yi hedef alan o istila iştahınızı görüyoruz. Ancak kusura bakmayın; o sofrada bizi yemeye kalkanların dişlerini söker, o masayı başınıza yıkarız" ifadelerine yer verdi.