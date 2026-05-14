Açıkkapı'dan CHP'ye Temiz Eller Çağrısı

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "CHP'deki ahlaki zemin kayması acilen düzeltilmelidir. CHP, kendi içinde bir temiz eller operasyonunu acilen başlatmalıdır." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de dile getirilen her türlü tespitin ve değerlendirmenin kıymetli olduğunu belirtti.

Siyasetin yalnızca seçim kazanma alanı gibi görülemeyeceğinin altını çizen Açıkkapı, toplumun siyasetten yorulduğunu ve güven konusunda tereddüt yaşadığını ifade etti.

AK Parti'li Açıkkapı, bazı belediyelerle ilgili iddiaların siyaseti kirlettiğini ve güveni zedelediğini kaydetti.

Toplumun ahlaken kabullenmediği bazı utanç verici iddiaların soruşturma dosyalarına girdiğini aktaran Açıkkapı, İstanbul ile Antalya Büyükşehir belediyelerine ve Uşak Belediyesine yönelik soruşturmaların toplum vicdanında yaralar açtığını dile getirdi.

Açıkkapı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "CHP Genel Başkanı'nın, liseli ve ergen genç tavrında hareket etmesi gerçekten CHP Genel Başkanı'na ve o kuruma yakışır mı? Bir Genel Başkan'a yakışmayacak mesaj trafiği yaşaması gerçekten hayret vericidir. Bir Genel Başkan'ın ilçe belediye başkanının eşine mesaj atması gerçekten hayret vericidir." diye konuştu.

Siyasetin, hizmet yarışından çıkarılmaması gerektiğini belirten Açıkkapı, siyaset kurumunun, kirli ilişkilerden ve siyasi menfaatlerden yara aldığını söyledi.

Suç işleyenlerin, milletin bir kuruşuna göz dikenlerin mutlaka hesap vereceğini ifade eden Ejder Açıkkapı, siyasi kimliklerin hukukun üstünde görülemeyeceğini vurguladı. Açıkkapı, "CHP'deki ahlaki zemin kayması acilen düzeltilmelidir. CHP, kendi içinde bir temiz eller operasyonunu acilen başlatmalıdır. Ana muhalefet partisinin kendisine çeki düzen vermesine gerek vardır. CHP'yi, Atatürk'ün partisini düzlüğe çıkarmalarını bekliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.