Erdoğan çözümsüz konuları çözüme kavuşturdu - Son Dakika
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Erdoğan çözümsüz konuları çözüme kavuşturdu

29.06.2026 14:11
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözümsüz konuları çözüme kavuşturduğunu belirtti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözümsüz konuları çözüme kavuşturduğunu belirtti.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarları döneminde Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümlerine imza atıldığını ifade etti.

Partilerinin çeyrek asırlık başarısının kendilerini rehavete değil, daha büyük sorumluluğa davet ettiğini vurgulayan Açıkkapı, yapacakları çok işin bulunduğunu dile getirdi.

Ejder Açıkkapı, sokaktan kopmadıklarını, gönüllere dokunmaya devam edeceklerini söyledi.

Eleştirilerden kaçmayacaklarını, istişareden uzaklaşmayacaklarını, tevazuyu terk etmeyeceklerini aktaran Açıkkapı, "Bugün de yarın da 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan irade AK kadrolar olacaktır. Mazlum coğrafyaların yükü AK kadroların omuzlarındadır. Ümidini Türkiye'ye bağlayan mazlumların gözü, AK kadrolardadır. Bu bilinçle liderimiz Cumhurbaşkanı'mızla beraber tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Açıkkapı, oy ve seçimler uğruna yalan söyleyenleri, İstanbul'da 100 bin konut sözünü unutanları gördüklerini vurguladı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda milletvekillerinin görüşlerini dile getirdiğini kaydeden Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'la ilgili bilgi verdiklerini bildirdi.

Açıkkapı, taleplerini iletmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'daki Gökdere-Beyhan yolunun yapımına ilişkin ilgili bakanlara gerekli talimatı verdiğini anlattı.

"Biz de akıl, çözüm konuşur, ön yargı olmaz." ifadesini kullanan Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözümsüz konuları çözüme kavuşturduğunu kaydetti.

Sadece partililerine hizmet götürmediklerinin altını çizen Açıkkapı, herkesi birinci sınıf vatandaş olarak gördüklerini belirtti.

Açıkkapı, polemiklerle değil, eserlerle konuştuklarını, sorunları çözmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan çözümsüz konuları çözüme kavuşturdu - Son Dakika

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