Açıkkapı: Gazi Meclis, hain emellere karşı dimdik duracak

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Gazi Meclisin, Türkiye üzerinde hain emelleri olanlara karşı hep dik duracağını söyledi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılında önemli kanunları Genel Kurulda görüşeceklerini belirtti.

Türkiye'nin çok köklü bir devlet olduğunu vurgulayan Açıkkapı, "Parlamentomuzun çok önemli işlevleri var. Dün olduğu gibi bundan sonra da bu işlevleri yerine getirecek. Gazi Meclisimiz, ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlara karşı hep dik duracak." diye konuştu.

Hem Cumhur İttifakı'nın hem de muhalefet partilerinin bir araya gelerek yeni bir anayasa oluşturması gerektiğini belirten Açıkkapı, "Artık Türkiye bu yükten kurtarılmalı ve aziz milletimiz en iyi anayasaya kavuşturulmalıdır. Bu görev, TBMM'de milletvekillerimize düşüyor. Her bir milletvekilinin bu bilinçle yeni bir anayasa için gayretle çalışacağına inanıyorum." dedi.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında yaz aylarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Açıkkapı, bu buluşmalarda milletin taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Açıkkapı, AK Parti'nin her bir vatandaşla temas içerisinde büyük bir siyasi parti olduğunu bu dönem de gösterdiğini ifade etti.