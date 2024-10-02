Açıkkapı: Gazi Meclis, hain emellere karşı dimdik duracak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Açıkkapı: Gazi Meclis, hain emellere karşı dimdik duracak

Elazığ Milletvekili Açıkkapı, TBMM'nin yeni yasama yılına dair önemli açıklamalarda bulundu.

02.10.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Gazi Meclisin, Türkiye üzerinde hain emelleri olanlara karşı hep dik duracağını söyledi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılında önemli kanunları Genel Kurulda görüşeceklerini belirtti.

Türkiye'nin çok köklü bir devlet olduğunu vurgulayan Açıkkapı, "Parlamentomuzun çok önemli işlevleri var. Dün olduğu gibi bundan sonra da bu işlevleri yerine getirecek. Gazi Meclisimiz, ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlara karşı hep dik duracak." diye konuştu.

Hem Cumhur İttifakı'nın hem de muhalefet partilerinin bir araya gelerek yeni bir anayasa oluşturması gerektiğini belirten Açıkkapı, "Artık Türkiye bu yükten kurtarılmalı ve aziz milletimiz en iyi anayasaya kavuşturulmalıdır. Bu görev, TBMM'de milletvekillerimize düşüyor. Her bir milletvekilinin bu bilinçle yeni bir anayasa için gayretle çalışacağına inanıyorum." dedi.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında yaz aylarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Açıkkapı, bu buluşmalarda milletin taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Açıkkapı, AK Parti'nin her bir vatandaşla temas içerisinde büyük bir siyasi parti olduğunu bu dönem de gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ejder Açıkkapı, Milletvekili, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Politika Açıkkapı: Gazi Meclis, hain emellere karşı dimdik duracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:31:12. #1.12#
SON DAKİKA: Açıkkapı: Gazi Meclis, hain emellere karşı dimdik duracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement