Açıkkapı: Kuyumcularda Stokçuluk İddiası

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, bazı kuyumcuların altını bilinçli şekilde piyasaya sunmadığı, stok yaptığı yönünde iddialar bulunduğunu belirterek, "İlgili kurumlarımızın bu konuda gerekli denetimleri artırdığını biliyoruz, stokçuluk ve piyasa manipülasyonuna karşı gerekli adımlar atılıyor, atılacak." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 17. yılında rahmetle anarak, Yazıcıoğlu'nun hatırasının gönüllerde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik "sistematik ve mesnetsiz saldırıların" yürütüldüğünü vurgulayan Açıkkapı, birilerinin "ortaya saçılan yolsuzluk iddialarının" üzerini örtmek için gündem değiştirme telaşı ve çabası içerisinde olduğunu ifade etti.

Gürlek'in tapu kayıtlarının usulsüz şekilde sorgulanmasına ilişkin bazı şüpheliler hakkında işlem yapıldığını hatırlatan Açıkkapı, "Bu hukuksuz sorgulamaların arkasında kimlerin olduğunu iyi araştırmak gerekir. Bu müdürler ve tekniker, hangi amaçla bu bilgileri toplamıştır? Kimler bu kirli süreci siyasi malzeme haline getirmeye çalışmaktadır. Bugün bazı çevrelerin yaptığı tam da budur. Burada asıl mesele, ortaya çıkan yolsuzluk iddialarını perdelemek, gizlemektir." diye konuştu.

Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüşle, kuyumculara yönelik ciddi bir rahatsızlığın oluştuğunu söyleyen Açıkkapı, vatandaşlardan gelen şikayetlerde; bazı kuyumcuların altını bilinçli şekilde piyasaya sunmadığı, stok yaptığı ve satıştan kaçındığı yönünde ciddi iddiaların bulunduğunu aktardı.

Ejder Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Bu durum kabul edilemez. Serbest piyasa, fırsatçılıkla ve stokçulukla değil; adaletli ve şeffaf bir ticaret anlayışıyla işler. Vatandaşın zor zamanını fırsata çevirmeye çalışan, piyasayı manipüle etmeye yönelik bu tür girişimlerin hem ahlaki hem de hukuki karşılığı olacağı muhakkaktır. İlgili kurumlarımızın bu konuda gerekli denetimleri artırdığını biliyoruz, stokçuluk ve piyasa manipülasyonuna karşı gerekli adımlar atılıyor, atılacak. Hiç kimse vatandaşımızın alın teriyle biriktirdiği birikimler üzerinden haksız kazanç elde edemez."