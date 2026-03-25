Açıkkapı: Kuyumcularda Stokçuluk İddiası - Son Dakika
Açıkkapı: Kuyumcularda Stokçuluk İddiası

25.03.2026 14:14
AK Parti milletvekili Açıkkapı, kuyumcuların altını stoklama iddialarını gündeme getirerek denetimlerin arttığını belirtti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, bazı kuyumcuların altını bilinçli şekilde piyasaya sunmadığı, stok yaptığı yönünde iddialar bulunduğunu belirterek, "İlgili kurumlarımızın bu konuda gerekli denetimleri artırdığını biliyoruz, stokçuluk ve piyasa manipülasyonuna karşı gerekli adımlar atılıyor, atılacak." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 17. yılında rahmetle anarak, Yazıcıoğlu'nun hatırasının gönüllerde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik "sistematik ve mesnetsiz saldırıların" yürütüldüğünü vurgulayan Açıkkapı, birilerinin "ortaya saçılan yolsuzluk iddialarının" üzerini örtmek için gündem değiştirme telaşı ve çabası içerisinde olduğunu ifade etti.

Gürlek'in tapu kayıtlarının usulsüz şekilde sorgulanmasına ilişkin bazı şüpheliler hakkında işlem yapıldığını hatırlatan Açıkkapı, "Bu hukuksuz sorgulamaların arkasında kimlerin olduğunu iyi araştırmak gerekir. Bu müdürler ve tekniker, hangi amaçla bu bilgileri toplamıştır? Kimler bu kirli süreci siyasi malzeme haline getirmeye çalışmaktadır. Bugün bazı çevrelerin yaptığı tam da budur. Burada asıl mesele, ortaya çıkan yolsuzluk iddialarını perdelemek, gizlemektir." diye konuştu.

Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüşle, kuyumculara yönelik ciddi bir rahatsızlığın oluştuğunu söyleyen Açıkkapı, vatandaşlardan gelen şikayetlerde; bazı kuyumcuların altını bilinçli şekilde piyasaya sunmadığı, stok yaptığı ve satıştan kaçındığı yönünde ciddi iddiaların bulunduğunu aktardı.

Ejder Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Bu durum kabul edilemez. Serbest piyasa, fırsatçılıkla ve stokçulukla değil; adaletli ve şeffaf bir ticaret anlayışıyla işler. Vatandaşın zor zamanını fırsata çevirmeye çalışan, piyasayı manipüle etmeye yönelik bu tür girişimlerin hem ahlaki hem de hukuki karşılığı olacağı muhakkaktır. İlgili kurumlarımızın bu konuda gerekli denetimleri artırdığını biliyoruz, stokçuluk ve piyasa manipülasyonuna karşı gerekli adımlar atılıyor, atılacak. Hiç kimse vatandaşımızın alın teriyle biriktirdiği birikimler üzerinden haksız kazanç elde edemez."

Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Açıkkapı: Kuyumcularda Stokçuluk İddiası - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

14:57
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı Fenerbahçe tarih yazdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı
14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
SON DAKİKA: Açıkkapı: Kuyumcularda Stokçuluk İddiası - Son Dakika
Advertisement
