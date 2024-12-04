Açıkkapı: Suriye Gelişmeleri Yakından Takip Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Açıkkapı: Suriye Gelişmeleri Yakından Takip Ediliyor

Açıkkapı: Suriye Gelişmeleri Yakından Takip Ediliyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı, Suriye'deki terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

04.12.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, terörle mücadelede tüm adımların atıldığını belirtti.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Madenciliğin stratejik alanlardan olduğunu ifade eden Açıkkapı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir modelle geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Suriye'de yaşananları hatırlatan Açıkkapı, terör örgütü PKK/YPG/PYD üyelerinden temizlenmesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı. Açıkkapı, "Terörle mücadelede tüm adımlar atılmakta. Suriye'de yaşananlar takip ediliyor. Terör örgütlerinin paçavralarından rahatsızlık duymayanlar orada Türkmen kardeşlerimizin astığı Türk bayrağından rahatsızlık duymaktadır. Bu mahfilleri kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kontrolsüz sosyal medya kullanımının gençlerde sorunlara yol açtığını dile getiren Açıkkapı, ailelerin bu konuya duyarlı olması, bu alandaki denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Ejder Açıkkapı, Sosyal Medya, Milletvekili, Güvenlik, AK Parti, Politika, Suriye, Elazığ, Çevre, Yaşam, Terör, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Açıkkapı: Suriye Gelişmeleri Yakından Takip Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:48:14. #1.11#
SON DAKİKA: Açıkkapı: Suriye Gelişmeleri Yakından Takip Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.