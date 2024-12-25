Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Komisyona Sunuldu

Politika

BÜLBÜL: BUNDAN SONRA GELECEK TEKLİFLERİN BÖYLE OLMASINI DİLİYORUZ

TBMM Adalet Komisyonu'nda milletvekilleri, kanun teklifini Anayasa'ya aykırılık yönünden değerlendirdi. Bu bölümde söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Uzun zamandan beri yani 27'nci Dönemden 28'inci Döneme geldik ilk defa bir kanun teklifinde torba yasa olmayan bir teklif önümüzde. Ne güzel, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, içine bakıyorum, acaba bir şey var mı? İçinde bir şeker var mı ya da Türkiye'nin siyasi ya da ekonomik durumunu etkileyecek ya da belirli kesimlere belirli rant sağlayacak bir nokta var mı? Bulamadım. Bu nedenle, bize, bu komisyona gelen ilk defa torba yasa dışında gelen bir teklif oldu. Bu açıdan bundan sonra da gelecek tekliflerin böyle olmasını CHP Grubu olarak diliyoruz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

AYAN: KANUNLARIN MÜNHASIR BİR ŞEKİLDE GELMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ise kanun teklifinin torba yasa usulüyle hazırlanmamasından memnun olduklarını dile getirerek, "Kanunların aslında bu şekilde gelmesi bizim bunca gündür toplandığımızda yaptığımız eleştirilerimizin sonucu olmuş olduğunu temenni ediyoruz. Bundan sonra da tek kanunlarla yani özel, kendisine has, münhasır bir şekilde gelmesini temenni ediyoruz. Şimdi, Türkiye Adalet Akademisini kuran 34 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ni iptal etmişti ve kararda da Akademinin, Anayasa'nın birden fazla maddesine aykırılık taşıdığı değerlendirilmişti. Şimdi, öncelikle, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 17'nci fıkrasında açık açık şunu ifade ediyor, diyor ki, 'Anayasa'da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz.' Şimdi, bunda çıkarıldığı için ne oldu? Bir daha iptalle önümüze geldi. Devamında da Anayasa 140'ta ise şunu açık açık ifade ediyor; diyor ki, 'Hakim ve savcıların genel olarak işte özlük haklarının, disiplinlerinin, bu anlamdaki eğitimlerinin tamamının değerlendirilebilmesi ancak ve ancak kanunla yapılabilir" diye konuştu.

ÖZBUDUN: HAKİMLERİN BİRİLERİNİN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLMEMELERİ GEREKLİ

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, yargı bağımsızlığına işaret ederek, "Bir milletvekili olarak ben yargının huzuruna gidecek olsam bana özel bir muamelede bulunulmasını istemem. Çünkü sonuç olarak yargının huzurunda hepimiz Anayasa'nın 10'uncu maddesi gereğince eşit pozisyondayız. Yani bir yargı mensubunun bana milletvekili olduğum için ne 'Hoş geldiniz' demesini beklerim ne nezaket göstermesi beklerim çünkü o takdirde, karşı tarafta bağımsızlığın mevcut olmadığına dair endişeler ve şüpheler belirir. Ancak tabii, bir hususun altını özellikle çizmek gerekiyor, yargı sürecinde hakim, savcı ve savunma makamı var. Bizim ülkemizde, özellikle yargının bağımsızlığıyla ilgili hususların bazen yanlış anlaşılmasından dolayı hüküm makamında veya iddia makamında olanların savunma makamına yönelik belki, 'kibirli' kelimesi daha doğru olacaktır. Dolayısıyla savunma makamı da aslında iddia ve hüküm makamıyla eşit saygınlığa sahiptir. Adalet Akademisinde, tabii, etik dersleri olabilir, ona hiçbir itirazım yok ama o etik derslerinin konusu hakimlerin birilerinin önünde saygıyla eğilmelerini gerektirmemeli" dedi.

ADALET AKADEMİSİ KANUNU TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Adalet Komisyonu'nda Anayasa'ya aykırılık yönünden konuşmaların sona ermesinin ardından kanun teklifi görüşmelerine başlandı. Kanun Teklifi, komisyonda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.