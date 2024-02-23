Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı

Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne ise Ahmet Türkoğlu getirildi. Ankara'da gerçekleşen atama kararlarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

23.02.2024 00:19
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu getirildi - ANKARA

Kaynak: İHA

Hurşit Yıldırım, Ahmet Türkoğlu, TPAO, Enerji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı - Son Dakika
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