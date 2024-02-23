Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak atandı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak atandı

Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak atandı.

23.02.2024 02:22
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne ise ünlü yönetmen Birol Güven atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hurşit Yıldırım, Hasan Kaymak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak atandı - Son Dakika
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