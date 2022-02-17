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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım - Son Dakika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım

17.02.2022 14:48
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk'ün öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı ve "Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ BİRİ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Sıla Şentürk mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım

NE OLMUŞTU?

Giresun'un Bulancak ilçesinde babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını keserek katletti. Olayla ilgili 21 yaşındaki katil zanlısı, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

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Bekir Bozdağ, Cinayet, Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım - Son Dakika


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