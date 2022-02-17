Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım - Son Dakika

Adalet Bakanı Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Giresun'un Bulancak ilçesinde babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını keserek katletti. Olayla ilgili 21 yaşındaki katil zanlısı, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.