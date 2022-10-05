Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız

Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliği için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.