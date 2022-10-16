Adalet Bakanı Bozdağ: "5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir" - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ: "5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir"

16.10.2022 13:49
Adalet Bakanı Bozdağ: "5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'da madendeki patlamayla ilgili tahkikat yapan cumhuriyet savcısı sayısının 5'e yükseltildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'da madendeki patlamayla ilgili tahkikat yapan cumhuriyet savcısı sayısının 5'e yükseltildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, patlamanın meydana geldiği madende kömür üretimine ara verildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'a gelerek patlama sonrası yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti. Daha sonra maden bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte açıklama yaptı. Bakan Dönmez, teknik güvenlik ekiplerinin ocakta kısmi devam eden yangınla mücadelesinin sürdüğünü belirterek, "O alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi. Baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve su, diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime alınabilmesi için oluşan hasarların tespiti, bunların tekrar tesis edilmesi gibi teknik işlemler devam edecek. Bu işler bitene kadar Amasra Müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz" dedi.

Amasra'daki maden ocağında meydana gelen kazanın herkesi üzdüğünü ifade eden Adalet Bakanı Bozdağ ise, "Büyük bir acı, tabii ateş düştüğü yeri yakar. Yüreğimiz yanıyor. Şehit olan 41 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Bu tür kazaların olmaması için hükümetlerin ciddi tedbirler aldığını ve bu tedbirlerin geliştirilerek uygulamaya devam edileceğini kaydeden Bozdağ, "Kazanın olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Enerji Bakanımız, İçişleri ve Çalışma bakanımız olay yerinde oldular ve kazanın arkasından içeride olan işçilerimizi sağ salim kurtarmak ve onlara ulaşmak için uğraştılar" ifadelerini kullandı.

"Bu kazanın etkin bir şekilde soruşturulması çok önemlidir" diyen Bozdağ, "Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımız kazanın soruşturulması için adli tahkikat başlattı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı bu tahkikatı yürütüyor. İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5'e çıkarıldı. Şu anda 5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir. Buradan kamuoyuna açıkça ifade etmek isterim ki bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. Kafalarda ne kadar soru varsa bunların hepsinin cevabı tahkikat sonunda ortaya çıkacaktır. Amaç maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur kimden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereği yapacaktır. Bundan kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiştir. Bundan sonraki tahkikatı yakından takip edeceğiz. İçeride soğutma çalışmaları bitmediği için bir delil tespiti yapma imkanı henüz yok. Bundan sonraki süreçte soruşturmanın gerekleri neyse yerine getirilecektir" şeklinde konuştu. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, Cumhuriyet, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ: '5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir' - Son Dakika

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