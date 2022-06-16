Polise yumruk atan DBP'li vekilin fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Polise yumruk atan DBP'li vekilin fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi

16.06.2022 14:35
Polise yumruk atan DBP'li vekilin fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Kadıköy'de terör örgütü propagandasına dönüşen izinsiz gösteride Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine başsavcılık harekete geçti. Ankara'ya gelen dosya sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından 'görevli polis memuruna mukavemet' ve 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü' suçlarından Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Polise yumruk atan DBP'li vekilin fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi
Polise yumruk atan DBP'li vekilin fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi
Polise yumruk atan DBP'li vekilin fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi
Polise yumruk atan DBP'li vekilin fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi

YORUMLAR
500
Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Polise yumruk atan DBP'li vekilin fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:23 YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 21:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: Polise yumruk atan DBP'li vekilin fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement