Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta konuştu: (1) - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta konuştu: (1)

03.07.2022 13:18
Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta konuştu: (1)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin en büyük açıklarından biri yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " Türkiye'nin en büyük açıklarından biri yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye'de yerli ve milli, demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve başarılı olur." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Yozgat'a gelen Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle buluştu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yozgat İl Danışma Meclisi Toplantısı'na geçen Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti ile ayağa kalktığını ve dört bir yanının şantiyeye dönüştürülerek kalkındırıldığını söyledi.

Bozdağ, sağlık, ulaşım, eğitim, adalet gibi konularda kucaklayıcı bir politika izlediklerini, ülkeyi ileri seviye taşıdıklarını dile getirdi.

"Türkiye bizden önce IMF'nin kayyumu altında yönetilen bir ülkeydi." diyen Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti ile ülkeyi, dışa bağımlılıktan kurtaran adımların atıldığına değindi.

Bozdağ, ekonomide yaşanan sorunları çözecek kadronun AK Parti'de olduğunu vurgulayarak, "Asgari ücrette yaptığımız iyileşme, emeklilere ve diğer çalışanlarımıza verdiğimiz imkanlar, bu konuda onları enflasyona ezdirmeme ve vatandaşımızın alım gücünü artırma konusunda aldığımız kararlardan bazılarıdır. Buğday, arpa, çay gibi diğer tarım ürünlerinin fiyatlarına verdiğimiz zamlarla da çiftçimizin artan maliyetler konusunda zarar etmesine izin vermedik." diye konuştu.

Türkiye'nin sıkıntılarının geçici olduğunu ve sorunların üstesinden tek tek gelineceğini dile getiren Bozdağ, güvenilecek tek kadronun Cumhur İttifakı olduğunu, herkesin buna şahit olacağını belirtti.

Bozdağ, umudun Cumhur İttifakı'nda olduğunu, muhalefetin geleceğe dair bir söyleminin bulunmadığını ifade ederek, kendilerinin yarınlara daha büyük bir Türkiye bırakma gayretinde olduklarını söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda yaşananlara da değinen Bozdağ, "Türkiye'nin, yaptıklarımızla içeride, dışarıda itibarını yükselttik. Her anlamda sesine kulak verilen bir ülke haline geldi Türkiye. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu üzerine Cumhurbaşkanı'mız milletimizin hak ve hukukunu en yüksek şekilde dile getirdi. 'Teröre destek veren, PKK, FETÖ, DHKP/C ve diğer terör örgütlerine kuluçka yuvalığı yapan İsveç ve Finlandiya teröre karşı tavır koymaz, Türkiye'nin bu isteklerini somut olarak yerine getireceğini taahhüt etmezse o zaman biz NATO üyeliğine izin vermeyiz' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye sözüne sadık bir ülkedir"

Bakan Bozdağ, yapılan mutabakatla Türkiye'nin isteklerinin yerine getirildiğini ve sürecin devam ettiğini belirterek, "Adalet, güvenlik ve istihbarat üzerinden bir takip komitesi de kuruldu. Verilen sözlerin, yapılan taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini takip edecek. Türkiye sözlerin tutulduğuna kanaat getirdiği zaman diğer adımları elbette atacaktır. Türkiye sözüne sadık bir ülkedir. Karşımızdaki kişilerden verdikleri söze sadık kalmalarını beklemek hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu başarısına muhalefetin sevinmediğini dile getiren Bozdağ, "İsveç, Yunanistan, Amerika, Avrupa'nın medyası 'Türkiye kazandı, Erdoğan'ın zaferi' diye manşetler atarken, bunlar milletten gizlemek için elde edilen başarıyı küçültmek için çarpıtma yoluna gittiler. Türkiye'nin kazanımlarına sevinemeyen bir muhalefet var." dedi.

Bozdağ, bulunan petrole, doğal gaza bile sevinemeyen muhalefetin olduğunu, yapılan başarılara teşekkür bile etmediklerini söyledi.

Savunma sanayisinde yüzde 20'den 80'e çıkan yerlilik oranı olduğunu, güvenlik sorunlarının çözüldüğünü ancak bunların hiçbirinin muhalefet tarafından takdir edilmediğini kaydeden Bozdağ, muhalefetin milletin yararına yapılan işlere sevinmediğini ifade etti.

"Türkiye'nin en büyük açıklarından biri yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır"

Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en büyük açıklarından biri yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır. Eğer Türkiye'de yerli ve milli, demokratik bir muhalefet olmuş olsa iktidar daha güçlü ve başarılı olur. Her defasında çarpıtma ve yalanla, kamuoyunda algı yönetimini kendisi için başarı görenler, milletin gerçekliğinden kopuk olmaya devam ediyor. Biz Allah'ın izniyle ne yaparlarsa yapsınlar millet için ter dökmeye kararlıyız. Kim yolumuzu kesmeye, engel çıkartmaya devam ederse başaramayacaklar. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşmaya devam edeceğiz. Bugün muhalefetin tek sermayesi var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları kin, nefret ve düşmanlık ve bunu besleyen nefisleridir. Nefsini rehber edinenlerin bu millete kazandırabilecekleri bir şey olabilir mi?"

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta konuştu: (1) - Son Dakika

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