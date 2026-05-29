Bakan Gürlek: e-Duruşma sistemi genişliyor

29.05.2026 18:21
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda, adalet hizmetlerinde e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda, adalet hizmetlerinde e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletiyoruz. Yargılama süreçlerinde hız, maliyet tasarrufu ve erişim kolaylığı sağlayan e-Duruşma uygulamamızı ilk derece mahkemelerimizin yanı sıra bölge adliye mahkemelerimizde de hayata geçiriyoruz. Davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililerin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan tanıyor; hakimlerimizin bu yönteme re'sen karar verebilmesinin önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemlerin de e-Duruşma kapsamına dahil edileceğini açıklayan Bakan Gürlek, "Bu sayede, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırıyor; yargılama süreçlerini hızlandırarak daha etkin ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz. Hukuk devletinin teknolojik imkanlarla tahkim edilmesi amacıyla; adalet hizmetlerini daha hızlı, daha erişilebilir ve daha vatandaş odaklı hale getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 18:57:28.
