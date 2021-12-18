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Adalet Bakanı Gül cemevini ziyaret etti: "Biz hep birlikte Türkiye'yiz" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül cemevini ziyaret etti: "Biz hep birlikte Türkiye'yiz"

18.12.2021 16:16
Adalet Bakanı Gül cemevini ziyaret etti: "Biz hep birlikte Türkiye'yiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde bulunarak, "Biz hep birlikte Türkiye'yiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde bulunarak, "Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Özellikle cemevlerinin hukuki anlamadaki taleplerini yerine getireceğiz. Cemevlerine yasal statü tanınması konusunda çalışmalarımızı bizlerde Adalet Bakanlığı olarak hukuki anlamda, mevzuat anlamında arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz" dedi.

Programları kapsamında Tunceli'de bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cemevlerini ziyaret etti. Burada kanaat önderleri ile bir araya gelen Gül, ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Gül konuşmasında, "Türkiye'de 84 milyon vatandaşımız her konuda farklı düşence de olabilir ama bir konuda hepimiz ortak aynı kanaatte sahibizdir. Oda ehlibeyt sevgisidir. Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin sevgisidir. Kerbela hüznü insanlığın ortak hüznüdür. Ortak üzüntü ve acımızdır. Bizim geçmişimizde geleceğimizde birliktedir. Bin yıldır bu coğrafyada Alevi kardeşlerimiz bu topraklar asli unsuru olarak yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Hiçbir zaman geçmişte bazı kötü örnekleri olsa bile Alevi inancını, Alevi vatandaşlarımızı inkar eden politikaları ret ediyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimizde bu konuda çok önemli adımlar atıldı. Yaklaşımımız tutumumuz ortadır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Özellikle Cem Evlerinin hukuki anlamadaki taleplerini yerine getireceğiz. Cem evlerine yasal statü tanınması konusunda çalışmalarımızı bizlerde Adalet Bakanlığı olarak hukuki anlamda, mevzuat anlamında arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Bu konuda haklı talebinde tüm hukuki taleplerinde yerine geleceğine inanıyoruz. Bunların hepsi haklı taleplerdir. Nasıl 84 milyon Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olarak yaşadığımız vergisini ödediğimiz tüm bu konularda elbette hukuki haklarımızın da yine kabul edilmesi, tanınması çok meşrudur. Bunu da hükümetimiz yine yerine getirecektir. Hepimizin evi, ocağı, dergahı aynı. 84 milyon biriz beraberiz. Kardeşliğimizi daha nice bin yıllara ulaştıracağız. Alevi kültürü yansıması için üniversiteler başta olmak üzere kanaat önderleri ile her türlü çalışmalarımızı kurumlarla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - TUNCELİ

Adalet Bakanı Gül cemevini ziyaret etti: Biz hep birlikte Türkiye'yiz
Adalet Bakanı Gül cemevini ziyaret etti: Biz hep birlikte Türkiye'yiz
Adalet Bakanı Gül cemevini ziyaret etti: Biz hep birlikte Türkiye'yiz
Adalet Bakanı Gül cemevini ziyaret etti: Biz hep birlikte Türkiye'yiz

Adalet Bakanı, Türkiye, Tunceli, Cemevi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül cemevini ziyaret etti: 'Biz hep birlikte Türkiye'yiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül cemevini ziyaret etti: "Biz hep birlikte Türkiye'yiz" - Son Dakika
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