Adalet Bakanı Gürlek, gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Gürlek, gençlerle bir araya geldi Açıklaması

09.03.2026 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gürlek, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca ramazan dolayısıyla düzenlenen "Ateş Başı Sohbet" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda gençlere hitaben Gürlek, Türkiye Yüzyılı'na gençlerin damga vuracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu, bölgede yaşanan savaşlara rağmen Türkiye'nin güvenli bir ülke olarak varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Gürlek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Bakan Akın Gürlek, "Görüşümüz, fikrimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun iç cephede birlik olmamız lazım. Tek yumruk, tek ses, tek nefes olmamız lazım. Yönümüzü Ankara'ya dönmemiz lazım. Siyasi görüşümüz farklı olabilir, düşüncemiz farklı olabilir ama savaş bizim bir adım uzağımızda. Cumhurbaşkanımız şu an serinkanlı bir şekilde süreci yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin en başından beri dünya liderleriyle görüştüğüne dikkati çeken Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağduyusu ve serinkanlılığıyla birlikte sürecin sona ereceğine inandıklarını bildirdi.

"Heyecanınızı ve azminizi hiçbir zaman karartmayın"

Gençlere, "Sizler bu ülkenin umudusunuz." diye seslenen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Heyecanınızı, azminizi hiçbir zaman karartmayın. Milletimizin her zaman size ihtiyacı var. Sizler de inşallah birliğinizi, beraberliğinizi güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı programda Adalet Bakanı Gürlek, gençlerden gelen soruları da cevapladı.

Kaynak: AA

Akın Gürlek, Politika, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gürlek, gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de bir ilk Trafik tarihi boyunca kesilen en büyük cezayı yedi Türkiye'de bir ilk! Trafik tarihi boyunca kesilen en büyük cezayı yedi
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
Karaman’da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu Karaman'da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu
5 saatlik otomobil İlk yolculuk kabusa döndü 5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
İran’ın yeni dini lideri seçildi İran'ın yeni dini lideri seçildi
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

08:14
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı Apar topar hastaneye kaldırdılar
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
08:03
İmamoğlu’ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
İmamoğlu'ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
06:19
Savaş sürerken Türkiye’den kritik hamle Bugün yola çıkıyorlar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 09:03:58. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek, gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.