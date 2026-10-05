Adalet Bakanı Gürlek, Şık hakkında suç duyurusu ve tazminat davası açıldığını söyledi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın daha önce dile getirdiği iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Şık'tan daha önce dile getirdiği iddialarına ilişkin somut bilgi ve belge sunmasının istendiğini belirtti. Gürlek, bugüne kadar söz konusu iddiaları destekleyen herhangi bir belgenin ortaya konulmadığını ifade etti. Dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar nedeniyle Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirten Gürlek, "İddiasını ispat edemeyen bu müptezelin iftira ve hakaretleri tarafımızca muhatap alınmamaktadır. Gerekli cevap yalnızca hukuk önünde verilecektir" ifadelerini kullandı.