Bakan Gürlek: Kanun dışı oluşumlarla sonuna kadar mücadele

Adalet Bakanı Akın Gürlek, milletin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Gürlek, Rize Valiliğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rize'nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde son derece önemli izleri olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet yolunda çıktığı yolculuğun ilk izlerini taşıyan müstesna bir şehir olduğunu belirtti.

Devletin mazlumun sığındığı kapı, yetimin güvendiği omuz ve hakkı gasp edilenin adalet umudu olduğunu ifade eden Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, devletin sebebi, vücudu yani varlık gayesi evveli emirde adalettir, devamında emniyettir, son noktada huzur ve selamettir. Tarih boyunca büyük devletler, güçlü orduları olduğu gibi adalet sistemleriyle de ayakta kalabilmişlerdir." dedi.

Gürlek, devlet sistemleri içerisinde kuvvetler ayrılığının başını çeken her kurumun kendi alanlarında en iyi hizmeti oluşturacak çalışma kapasitelerine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Gücü adaletli tahkim etmeyen hiçbir medeniyetin uzun ömürlü olmadığını vurgulayan Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim medeniyetimizde adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli eden bir kavram değildir. Adalet yönetimde liyakattir, ticarette dürüstlüktür, kamu hizmetlerinde hakkaniyettir, devlet ile millet arasında adeta bir güven köprüsüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere, Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunları çözdükçe küresel ölçekte marka değerini daha da artırmaktadır. İlkesel duruşumuz, adaletin tecelli etmesi noktasında hiç kimse, hiçbir zümre, hiçbir güç odağı, hiçbir kabul edilmiş yenilgi alışkanlığının bizim elimizi, kolumuzu bağlayan bir süreç olmadığı yönündedir. Türkiye Cumhuriyeti kendi problemlerini bertaraf etmeye devam ettikçe, bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir konuma gelecektir. Güçlü devlet olmanın yolu ancak güçlü adaletten geçer. Milletin devlete güveni sarsılırsa hiçbir yatırım, hiçbir kalkınma hedefi tek başına yeterli olmaz. Bu nedenle adalet sistemimizin güçlenmesi, hukuk güvenliğinin tahkimi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması en temel önceliklerimiz arasındadır."

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir"

Bakan Gürlek, adalet sisteminde her alanda güçlü yapılar inşa ederek adaletin tecellisi açısından tüm konuların üzerine gittiklerini, Bakanlık nezdinde birçok yeni daire başkanlığı ve çalışma grupları oluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle faili meçhul dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütlerine karşı mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde bazı suçlarda cezaların artırılmasına yönelik düzenlemeler yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak, kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak ve Türk yargısı karşısında en ağır cezalara çarptırılacaktır. Cezaları yetersiz bulanlar için ise malumunuz 12. Yargı Paketi şu an Mecliste bir düzenleme aşamasında. Bu konuda da 12. Yargı Paketi'nde bir kısım özellikle bazı suçlarda cezaların arttırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzyılın projesi olarak ortaya koyduğu milli birlik ve kardeşlik projesi olan Terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar atıldığını belirten Gürlek, kısa zaman içerisinde bir yasa çalışmasının Meclise geleceğini aktardı.

Bakan Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da milli iradeyi yansıtan siyasi partilerimizin tamamına yakını Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un önderliğinde bir çalışma mesaisi harcamaktadır. Artık yüzyılın devlet projesinin son aşamalarına kadar, kazasız, belasız, önemli bir yol ayrımına geldik. Türkiye Yüzyılı için en önemli aşamalarından biri olan Terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taçlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek. Türk yargısı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlarını herhangi bir odağın beklentisine göre değil, millet adına, hukuk adına vermeye devam edecektir. Türk Yargısı yalnızca Anayasamıza, kanunlarımıza ve millet adına kullandığı yargı yetkisine bağlıdır. Hukuk sistemimiz üzerinde vesayetin kurulmasına nasıl dün müsaade etmediysek, bugün de etmeyeceğiz, yarın da etmeyeceğiz."

Vali İhsan Selim Baydaş ile makamında bir araya gelen Bakan Gürlek, daha sonra Belediye Başkanı Rahmi Metin'i ve Rize Adliyesi'ni ziyaret etti.

Gürlek'e ziyaretlerinde, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Köse ve Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk de eşlik etti.