Adalet Bakanı Gürlek, KKTC Başbakanı Üstel ile gemi kazası sonrası adli iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek, KKTC Başbakanı Üstel ile gemi kazası sonrası adli iş birliğini görüştü

Adalet Bakanı Gürlek, KKTC Başbakanı Üstel ile gemi kazası sonrası adli iş birliğini görüştü
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrası kayıplara ulaşma çalışmaları ve adli iş birliği sürecinin hassasiyetle takip edildiği ele alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i Bakanlıkta ağırladı.

30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrasındaki çalışmalar çerçevesinde Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. KKTC'nin temel önceliğinin kazanın ardından kayıp insanlara en kısa sürede ulaşmak olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, Türkiye ile tam iş birliği içerisinde mevcut imkanların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan her türlü ilave kapasitenin devreye alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, Türkiye olarak KKTC'nin tüm çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, kaza ile ilgili adli iş birliği sürecinin Bakanlıktaki ilgili birimlerce hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

Görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ile ilgili birim amirleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gürlek, KKTC Başbakanı Üstel ile gemi kazası sonrası adli iş birliğini görüştü - Son Dakika

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