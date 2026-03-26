Adalet Bakanı Gürlek, KKTC ile İş Birliğini Vurguladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürlek, KKTC'ye desteklerinin süreceğini, ortak eğitime ve adli iş birliğine önem verdiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve heyetiyle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC'ye uluslararası toplumun bağımsız, eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması için gerekli desteği her zaman vereceklerini belirtti.

Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nde gözlemci üye statüsü kazanması için de gerekli adımların atılmasını düşündüklerini aktaran Gürlek, dün ve bugün olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduklarına vurguladı.

Gürlek, ortak tarih, dil, kültür ve kader birliğine vurgu yaparak, "Kıbrıs Türk halkının özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesine verdiğimiz destek de her zaman bizim ortak değerlerimizin yansımasıdır." dedi.

İki ülke arasındaki adli işbirliği anlaşmasına dikkati çeken Gürlek, bu kapsamda suçluların iadesi ve KKTC'nin göndermiş olduğu taleplerin adli anlamda yerine getirilmesi için çalışacaklarını bildirdi.

"Adalet Bakanlığı olarak katkı sunmaya hazırız"

Gürlek, hakim ve savcıların mesleki eğitimlerine ilişkin yapılan anlaşmaya da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki gerek ortak değerlerin yükselmesi, gerekse işlerin tekrar pekiştirilmesi için hakim ve savcı adaylarının eğitilmesi konusunda gerekli adımları attık. Bu konuda her zaman destek veriyoruz. Kıbrıs'tan hakim, savcı arkadaşlarımız Türkiye Adalet Akademisi'ne eğitime gidiyor. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumu sistemimizde infaz hukuku anlamında önemli çalışmalar yaptık. İhtiyaç duyduğunuz konularda destek vermeye hazırız. Özellikle yargı kurumlarının kapasitesinin arttırılması için iş birliği anlamında elimizden geldiğince Adalet Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına katkı sunmaya hazırız. Bu görüşmelerin, iki ülke arasında gerek adli anlamdaki konularda iş birliğinin desteklenmesi gerekse kardeşlik hukukunun pekişmesi için faydalı olduğuna inanıyorum."

KKTC Adli Müşavirinin görev süresinin tamamlandığını ve kısa zamanda yeni bir atama yapılacağını bildiren Gürlek, "Adli müşavirimiz 16 ülkede var. Kıbrıs adli müşavirliğine çok önem veriyoruz. Özellikle orada yaşayan vatandaşlarımız, adli konuların takibi ve iş birliği konusunda da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Kısa bir sürede de inşallah onun atamasını yapacağız. Bu da ikili ilişkilerimizi inşallah pekiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ana vatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir"

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da Gürlek'e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Oğuz, içinde bulundukları coğrafyada ana vatan Türkiye'nin garantörlüğünün önemine vurgu yaptı.

1960 Garanti Anlaşması'nı imzalayanları yad eden Oğuz, "Öyle güzel bir anlaşma yapmışlar ki bugün dünya dahil iç cephe bunu kaldırmaya uğraşıyor. Ama o anlaşma ki bugün Türkiye'nin adadaki varlığını ve garantörlüğünü sağlıyor. Kıbrıs Türk halkı olarak ana vatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir. Bu tarih boyunca böyle kalacaktır." diye konuştu.

"Türkiye her zaman yanımızda"

Oğuz, Türkiye'nin her alanda KKTC'nin tanınmasında çok büyük katkılar sunduğunun altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 4 defa üst üste bütün dünyaya KKTC'yi tanıyın demesi izolasyonlar altında kalan bir KKTC'nin tanınması yönünde çok büyük bir adımdır." dedi.

Ambargolar altındaki bir devletin dış ilişkiler yapmasının önemine değinen Oğuz, "KKTC'nin tanınırlığının arttırılması, uluslararası ilişkilerde çok önemli bir boyuttur. Türkiye her zaman yanımızdadır. Biz bu şekilde bakıyoruz ve anlamlı buluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Dursun Oğuz, Akın Gürlek, Diplomasi, Politika, Gürlek, Yargı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
İran’ın ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın son anları İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
ABD ordusu Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 ölü ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 ölü
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı

20:00
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:56
İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran...
İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran...
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:07:48. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.