Adalet Bakanı Gürlek yargı mensuplarıyla bayramlaştı

01.06.2026 22:57
ADALET Bakanı Akın Gürlek, Kurban Bayramı'nın ardından HSK üyeleri, yargı mensupları, birim amirleri, Bakanlık ve HSK personeliyle bayramlaştı.

Adalet Bakanlığında, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende Bakan Gürlek, Bakanlık bürokratları ve çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma programına Adalet Bakan Yardımcıları Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay, Sedat Ayyıldız ile birim amirleri katıldı. Adalet Bakanı Gürlek bayramlaşma programıyla ilgili sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde, merkez teşkilatımızda görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bayramlaştık. Rabbim, birlik ve dayanışma içerisinde sağlık, huzur ve afiyetle daha nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin huzurlu ve güvenli yarınları için adalet teşkilatımızla omuz omuza var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle görev yapan adalet teşkilatımızın kıymetli mensuplarına kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Bakanlıktaki programın ardından Gürlek, HSK'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı, HSK üyeleriyle ve personeliyle bayramlaştı. Bakan Gürlek, bayramlaşma programıyla ilgili, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun kıymetli üyeleri ve personeliyle, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde bir araya gelerek bayramlaştık. Adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve güven veren bir şekilde yürütülmesi için büyük bir özveriyle görev yapan tüm yargı mensuplarımıza ve personelimize çalışmalarında bir kez daha kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Ankara,

Kaynak: DHA

Hakimler Savcılar Kurulu, Kurban Bayramı, Akın Gürlek, Etkinlikler, Politika, Gürlek, Yargı

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
