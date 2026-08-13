Adalet Bakanı Gürlek'ten Faili Meçhul Cinayetler Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek'ten Faili Meçhul Cinayetler Açıklaması

Adalet Bakanı Gürlek\'ten Faili Meçhul Cinayetler Açıklaması
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Bakan Gürlek, 30 aydınlatılmamış cinayet çözümünde kararlı olduklarını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar konusuna 30 tane aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkardıklarını belirterek, "Mutlaka bir cinayet varsa bu cinayetin faili vardır. Bu konuda devlet faili bulmak zorundadır. Ucu nereye giderse gitsin bu konuda kararlıyız. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu konusunda yakın zamanda yeni bir operasyon yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti başta olmak üzere kamuoyunda bazı cinayetleri çözmeye kararlıyız" dedi.

Bir dizi program için sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti 25. Yıl Teşkilat Buluşması'na katıldı. Programda konuşan Bakan Gürlek, vatandaşların adaletten en büyük şikayetinin yargılamaların gecikmesi olduğunu kaydetti. Bakan Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak önemli işler yaptıklarını düşündüğünü dile getirerek "Adalete erişmek konusunda geldiğimden beri yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle adaletteki sorunları ben bildiğimi düşünüyorum çünkü uygulamadan geliyorum. Vatandaşlarımızın adaletten en büyük şikayeti yargılamaların gecikmesi bu konuda önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. 12. Yargı paketimiz mecliste kabul edildi. Özellikle vatandaşlarımızın yargı süreleri davaya açar açmaz ne kadar sürede davanın bitmesi konusunda hedef süre koyduk. Vatandaşımız davayı açtığı zaman ne kadar sürede biteceğini bilmek zorunda. Hakim ve savcılarımız bu hedef süreye mutlaka riayet edecek. Kira tespit davası 9 ayda bitecek. Eğer 9 ayda bitmiyorsa o hakimle ilgili idari soruşturma başlayacak. Bu konuda çok hassasız. Çünkü kesinlikle yargının gecikmesi konusunda hakim, savcı arkadaşlarımız görevini yapacak. Tembellik yapmayacak. Bende hakim, savcılık yaptık. Elbette hakimlerimiz, savcılarımız fedakarca çalışıyor. Ama vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli. Biz her zaman diyoruz Türkiye yüzyılı, adalet yüzyılı. Bu konuda Adalet Bakanlığı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Önemli işler yaptığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

30 tane aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkardıklarını vurgulayan Bakan Gürlek, "Özellikle faili meçhul suçlar konusunda yeni büro kurduk. Şuana kadar 30 tane aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkardık. Mutlaka bir cinayet varsa bu cinayetin faili vardır. Bu konuda devlet faili bulmak zorundadır. Ucu nereye giderse gitsin bu konuda kararlıyız. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu konusunda yakın zamanda yeni bir operasyon yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti olmak üzere kamuoyunda bazı cinayetleri çözmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Cinayet, Gürlek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gürlek'ten Faili Meçhul Cinayetler Açıklaması - Son Dakika

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