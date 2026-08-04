Adalet Bakanı'ndan YAŞ kararları sonrası tebrik mesajı - Son Dakika
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Adalet Bakanı'ndan YAŞ kararları sonrası tebrik mesajı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara ilişkin, "Bir üst rütbeye yükseltilen, görev süreleri uzatılan ve yeni görevler tevdi edilen general, amiral ve albaylarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara ilişkin, "Bir üst rütbeye yükseltilen, görev süreleri uzatılan ve yeni görevler tevdi edilen general, amiral ve albaylarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararların ardından yeni görevler tevdi edilen general, amiral ve albayları tebrik etti. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devletimiz, aziz milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bir üst rütbeye yükseltilen, görev süreleri uzatılan ve yeni görevler tevdi edilen general, amiral ve albaylarımızı tebrik ediyorum; taşıdıkları büyük sorumluluğu vatan sevgisi, disiplin ve liyakatle yerine getireceklerine inanıyor, üstlendikleri görevlerde başarılar diliyorum. Görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak komutanlarımıza, milletimize ve devletimize sundukları değerli hizmetler için teşekkür ediyor; kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlik temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; vatanımızın güvenliğini korumaya, milli menfaatlerimizi savunmaya ve ülkemizin caydırıcı gücünü daha da ileriye taşımaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Politika, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı'ndan YAŞ kararları sonrası tebrik mesajı - Son Dakika

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