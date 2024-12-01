Adalet Bakanı'ndan CHP Genel Başkanına Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı'ndan CHP Genel Başkanına Sert Tepki

Adalet Bakanı\'ndan CHP Genel Başkanına Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatlara yönelik sözlerini eleştirerek, yargıya yönelik ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtti. Bakan Tunç, avukatların savunma hakkının koruyucusu olduğunu vurgulayarak, meslek gruplarına yönelik karalayıcı dil kullanımına karşı çıkıldığını ifade etti.

01.12.2024 23:53  Güncelleme: 23:54
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet savcılarımızı hedef alan, yargıya yönelik asla kabul edilemeyecek ifadeler kullanan CHP genel başkanı şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatlara yönelik sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, "Savunma hakkının koruyucusu avukatlarımızı, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler kullanmak ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir. Daha önce hakim ve Cumhuriyet savcılarımızı hedef alan, yargıya yönelik asla kabul edilemeyecek ifadeler kullanan CHP genel başkanı şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam etmektedir. Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz. Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Sadece avukatlık mesleğine değil, görevini layıkıyla ve fedakarca yapan hiçbir meslek grubuna; karalayıcı, küçümseyici sözler sarf edilmemelidir. Bu özenli tavır sorumluluk sahibi herkesin görevidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı'ndan CHP Genel Başkanına Sert Tepki - Son Dakika

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