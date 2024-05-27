Adalet Bakanı Tunç, 27 Mayıs darbesinin 64. yıldönümünde paylaşım yaptı

Politika

Adalet Bakanı Tunç, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64'ncü yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden 27 Mayıs 1960 darbesinin 64'ncü yıldönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Mesajında darbenin, vatana ve millete yapılan bir ihanet olduğundan bahseden Tunç, demokrasi tarihinin kara lekesi olduğunu vurguladı.

27 Mayıs darbesinin hiçbir zaman hafızalardan çıkmayacağını belirten Tunç, "Vesayetçi ve eski Türkiye özlemi çekenlere, kirli senaryoların ürünü karanlık oyunlara, milletimizin huzuruna kastedenlere ve kirli emellerine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

"Tüm darbeleri, darbe girişimlerini, vesayetten medet umanları kınıyor ve lanetliyorum"

Milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bir daha yeni darbelerin yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Tunç, "Her zaman milli iradeye sahip çıkacak, istiklalimiz ve istikbalimiz için, daha büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daima adaletten, haktan ve demokrasiden yana olacağız. 27 Mayıs 1960 darbesinin 64'üncü yıl dönümünde tüm darbeleri, darbe girişimlerini, vesayetten medet umanları kınıyor ve lanetliyorum" ifadelerine yer verdi.

Tunç ayrıca vesayetçiler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ile arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı, tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andı. - ANKARA