Bakan Tunç'tan, AİHM kararına sert tepki: Tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli etti - Son Dakika

Bakan Tunç'tan, AİHM kararına sert tepki: Tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli etti

Bakan Tunç\'tan, AİHM kararına sert tepki: Tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli etti
Son Güncelleme: 26.09.2023 21:12

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) FETÖ davasından tutuklu Yüksel Yalçınkaya hakkındaki kararını eleştirerek, "AİHM, tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Türkiye aleyhinde aldığı kararda, yetkisini aşarak delil incelemesi yaptığını, kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tunç, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, AİHM'in bugün açıkladığı kararında, Türk mahkemeleri tarafından yapılan yargılama sonucunda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin başvurusuna ilişkin ihlal kararı verdiğini bildirdi.

"İHLAL KARARI VERMESİ KABUL EDİLEMEZ"

"İlk derece mahkemesinden, istinafa, Yargıtaydan Anayasa Mahkemesine her derecedeki yargılama makamlarımızın delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında, AİHM'in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, AİHM'in bir temyiz mahkemesi olmadığına dikkati çekti.

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"AİHM, YERLEŞİK İÇTİHADINDAN AYRILMIŞTIR"

AİHM'in, "delillerin kabul edilebilirliği veya delillerin nasıl değerlendirileceğinin ulusal hukukun ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğu"na yönelik kararlarını hatırlatan Tunç, "Ulusal mahkemelerce yapılan hukuk kurallarının uygulanması, yorumlanması ve delil değerlendirmesinin kendi incelemesinin konusu olamayacağını vurgulamıştı. Ancak AİHM, bugün açıkladığı Yalçınkaya kararında, bu yerleşik içtihadından ayrılmıştır. AİHM açıkça delil değerlendirmesi yapmak suretiyle yetkisini aşmış ve ulusal mahkemelerin hukuk kurallarının uygulanması ve delil değerlendirme yetkisini inceleme konusu yapmıştır. AİHM kendi içtihatlarında defalarca delilleri değerlendirme yetkisi olmadığını belirttiği halde, konu FETÖ yargılamaları olunca delil değerlendirme yoluna gitmiştir." ifadelerini kullandı.

"AİHM, TARAFSIZ BİR YARGILAMA YAPMAYACAĞINI EN BAŞTAN BELLİ ETTİ"

Bakan Tunç, paylaşımının devamında şunları söyledi: "Hükümetimizce ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiği ve itiraz edildiği halde, hakkında Türk yargısınca FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi Büyük Daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden AİHM, tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir karar vermiştir. Ülkemiz, ulusal mevzuata ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak yaptığı terörle mücadelesinde kararlılığını sürdürecektir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan, AİHM kararına sert tepki: Tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan, AİHM kararına sert tepki: Tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli etti - Son Dakika
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