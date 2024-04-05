Adalet Bakanı Tunç: 'Avukatlık kanunuyla ilgili bir taslak çalışmamız var' - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: 'Avukatlık kanunuyla ilgili bir taslak çalışmamız var'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği Avukatlar Günü İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, avukatlık kanunuyla ilgili bir taslak çalışmalarının olduğunu ve bu konuda bilim kurulu üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yılmaz, yeni avukatlık kanunuyla sorunları ortadan kaldıracak bir temel kanunu parlamentoya sunmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, yargı reformu strateji belgesi kapsamında avukatlık mesleğinin kalitesinin arttırılmasıyla ilgili düzenlemelerin yapıldığını ve 2024 yılından itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

05.04.2024 00:38  Güncelleme: 00:41
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Adalet Bakanı Tunç: "Avukatlık kanunuyla ilgili bir taslak çalışmamız var"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Avukatlık kanunuyla ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Bir taslak çalışmamız var. Bilim kurulu üzerinde çalışıyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği Avukatlar Günü İftar Programı'na katıldı. Tunç, avukatların mesleki hayatını geliştirmek, onların meslek hayatında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmaları geçmişte yaptıklarını ifade etti. Avukatlıkla ilgili planladıkları çalışmaların olduğunu aktaran Yılmaz, "Yapacağımız, planladığımız çalışmalar da var. Adalet mülkün temelidir diyoruz. Adalet herkese hakkını vermektir. Haklı olanın hakkını vermektir. Adalet insan onurunu korumaktır. Dolayısıyla adaletin tecellisi savunma olmadan mümkün değil. Adaletin tecellisinde çok önemli katkısı olan avukatlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar özellikle 22 yıldan bu yana avukatlarımızın gerek mevzuat anlamında gerek onların görev yaptıkları fiziki kapasitenin arttırılması anlamında mevzuatın iyileştirilmesi anlamında önemli çalışmaları beraber gerçekleştirdik. Özellikle yargı reformu strateji belgelerini ve insan hakları eylem planları kapsamında gerçekleştirdiğimiz önemli düzenlemeler oldu. Hepimiz burada tecrübeli avukatlarımız var. Kırk yılı, kırk beş yılı aşmış abilerimiz var. Ama içimizde çok genç kardeşlerimiz de var. Dolayısıyla 2 No'lu Baro'nun davetinde her dönemi yaşamış Avukat meslektaşlarımız var özellikle benim avukatlığımın ilk yıllarında fiziki kapasitenin yetersiz olduğu, kiralık binalarda, merdiven altlarında duruşmaların, gerçekleştirildiği günleri unutmadık" açıklamalarında bulundu.

"Avukatlık kanunuyla ilgili de çalışmamızı sürdürüyoruz" diyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bir taslak çalışmamız var. Bilim kurulu üzerinde çalışıyor. Avukat meslektaşlarımızın, barolarımızın da görüşlerini almaya devam ediyoruz. ve inşallah yeni avukatlık kanunuyla, ortaklarımızın özellikle sorunlarını ortadan kaldıracak bir temel kanunun inşallah 28'inci dönem parlamentosunun takdirlerine taslağımızı önce cumhurbaşkanlığımıza ve sonrasında da meclis grubumuza ve milletvekillerimize, takdirlerine sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii yargı reformu strateji belgesi kapsamında özellikle avukatlık mesleğini kalitesinin arttırılmasıyla ilgili önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bunlar 2024 yılından itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeler var. Bunlardan en önemlisi yıllarca tartışılan artık avukatlıkta da bir sınav olsun, hukuk fakültesi bittikten sonra bir ön elemeye tabi tutulsun. Şeklindeki öneriler hep yıllarca konuşulmuştu. Bu birinci yargı paketinden yasalaşmıştır. Yürürlüğe giriş tarihi de 2024 yılı idi. 2024'ün Ekim başı gibi hukuk mesleklerine giriş planını gerçekleştireceğiz. Bundan sonra artık avukatlık stajına başlayacak olan genç kardeşlerimiz öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanması gerekecek. Hakimlik, savcılık sınavına girecek olanlar da yine hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanması gerekmektedir. Böylece hem fiziki kapasitenin arttırılması, hem mevzuatın iyileştirilmesi ve mevzuatı uygulayacak insan unsurunun hakim savcı ve avukatlarımızın özellikle kalitesinin artması noktasındaki çalışmalarımızı da inşallah sürdürüyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: 'Avukatlık kanunuyla ilgili bir taslak çalışmamız var' - Son Dakika

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