Politika

Adalet Bakanı Tunç, Besni Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"2024'ün ikinci yarısında avukat olmak isteyenlerin mesleğe giriş sınavı yapılacak"

"Deprem soruşturmaları kapsamında 2 bin 825 kişi hakkında işlem yapıldı"

ADIYAMAN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman'ın Besni ilçesinde Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımı temel atma töreni gerçekleştirilen ve Adıyaman'ın Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesinde 6 bin 246 metrekare inşaat alanı, zemin + 4 kat olarak inşa edilecek olan Adalet Sarayı; 5 duruşma salonu, 7 hakim ve 10 savcı çalışma odası, icra müdürlüğü ve müracaat savcılık birimlerinden oluşacak.

Adalet Sarayının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem soruşturmalarıyla ilgili, "Deprem soruşturmalarıyla ilgili olarak önemli titiz bir çalışma yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda özellikle bir hak kaybı olmasın, bir hakkaniyete aykırı durum doğmasın diye üstün gayret gösterdiler. Binaların yapımında kusuru olanlarla ilgili tespitler yapıldı. Soruşturmalar kapsamında 2 bin 825 kişi hakkında işlem yapıldı. Hala 267 tutuklu var. Deprem soruşturmaları kapsamında 812 dosya bilirkişi de, bin 700 bilirkişi raporu geldi, bin 783 dosyada bilirkişi de, rapor bekleniyor. Bin 7 adet bilirkişiye gönderilecek dosyamız var. Bunların da evrakları kurumlardan, belediyelerden tamamlandığında eksiklikler tamamlandığında da bilirkişiye gidecek dosyalarımız var. Şu anda ceza davaları olarak 369 dava açıldı. 275 iddianamede kabul aşamasında ve bu süreçleri de yakından takip ediyoruz. Deprem bölgesinde ceza soruşturmalarının dışında idari davalarla da karşı karşıya kalmış olduk. Şu ana kadar 11 vilayetimizde 54 bin 436 dava açıldı. Bunun 42 bin 359'u hasar tespitiyle ilgili davalar, yıkım kararlarıyla ilgili davalar ve 24 bin 354'ü karar verildi. Bunlardan 4 bin 496'sı kabul edildiğini görüyoruz. Yani yıkılmaması gerekirken dava neticesinde yıkım raporu var ama yıkılmaması gerekir şeklinde sonuçlandı. Şu ana kadar 20 bin 377 keşif kararımız var 17 bin 814 keşif yapıldı. 15 bin 164 raporları sunuldu, bunlar da yakın zamanda kararı verilecek. Deprem bölgesinde yargının iş yükünü karşılayabilmek için de gerekli tedbirleri almamız gerekiyordu. Bu kapsamda, 11 vilayetimizde 2 adli yargı, 1 bölge idare mahkemesi istinaf dairesi, 8 adli yargı ceza mahkemesi, 50 adli yargı hukuk mahkemesi, 21 idare mahkemesinin kurulmasını sağladık. İdari yargıda hakim sayısına 47 ilave yaparak 226 altıya çıkardık, adli yargıda 194 ilave yaparak 2 bin 631'e yükselttik. Toplamda bölgeye ilave 241 hakim atamasını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

"Avukat olmak isteyenlerin mesleğe giriş sınavı 2024'ün ikinci yarısında yapılacak"

Bakan Tunç, "Hakim ve savcıların mesleğe kabul edilmeden önce 3 yıl boyunca hakim savcı yardımcılığı yapacaklar. Bir yıl adalet akademisinde teorik eğitim görecek, 2 yılda tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta çırak ilişkisi içerisinde yetiştirecekler. Onlardan aldıkları puanlarla mesleğe kabul edilip edilmeyecekleri ne karar verilecek ve özellikle hakim yardımcılığı sınavına girmeden önce de hukuk fakültesi bittikten sonra avukat olmak isteyen hukuk mesleklerine giriş sınavına kazanacak. Yargıda savunmada önemlidir. Hakim savcı yardımcılığı sınavına girmek isteyen de yine hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak mecburiyetinde olacak. İlk sınavı 2024'ün ikinci yarısında inşallah yapacağız. Hakim savcı yardımcılığı sınavını da 23-24 Aralık'ta gerçekleştirdik. Mesleğe kabul edildikten sonra birinci sınıfa ayrılan bilmek için de yine adalet akademisinde belli dönemlerde eğitime katılma mecburiyetini yasal olarak getirmiştik. Tüm bu gayretimiz özellikle kürsüdeki hakim savcılarımızın daha doğru kararlara ulaşabilmesi noktasında onları daha güçlü daha donanımlı hale getirebilmek için çünkü geç genç bir kadroya sahibiz. Şu anda hakim savcılarımızın yüzde 70'i on yılın altında kıdeme sahip, yüzde 45'i de beş yılın altında kıdeme sahip. O nedenle bu aslında bir avantaj bu kardeşlerimiz hem teori hem uygulama noktasında gerek hizmet öncesi, gerek hizmet içi eğitimlerini daha ciddi tuttuğumuz takdirde yargımızın özellikle karar verirken çok daha doğru kararlara ulaşması için çok önemli tedbirler olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Temel atma töreninde, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Milletvekilleri Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış ve Vali Osman Varol konuştu. Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından butona basarak temel atıldı.