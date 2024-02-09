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Politika

Adalet Bakanı Tunç Malatya'da

Adalet Bakanı Tunç Malatya\'da

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'ya yeni adliye binasının temel atma töreni için geldi. Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden Bakan Tunç, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Malatya Erhaç Havaalanında karşılanan Bakan Tunç, Valilik ziyaretinin ardından yeni adliye sarayının temel atma törenine katıldıktan sonra Adıyaman'a geçecek.

09.02.2024 23:46
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Adalet Bakanı Tunç Malatya'da

MALATYA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adliye binasının temel atma töreni için geldiği Malatya'da Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Malatya Erhaç Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Ersin Yazıcı ve yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Tunç, burada ziyaret anısına valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makamda çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Bakan Tunç, Valilik ziyaretinin ardından Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe mevkiinde bulunan eski askeri hastane yerine yapılacak yeni adliye sarayının temel atma törenine katıldıktan sonra Adıyaman'a geçecek.

Kaynak: İHA

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